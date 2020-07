Mélanie Da Cruz enfin de retour à la télévision dans une émission culte !

Avec les années qui passent, certains candidats emblématiques se mettent peu à peu à déserter l’espace télévisuel pour se consacrer à d’autres projets. Si certains paraissent indéboulonnable à l’image de la famille des Marseillais, d’autres ne mettent pas la télévision comme priorité absolue dans leur vie.

C’est le cas par exemple de Nabilla ou Jessica Thivenin qui, enceintes, ont décidé de privilégier leur vie de famille plutôt que de revenir immédiatement en tournage, comme Kévin et Carla. Mélanie Da Cruz s’était elle aussi tournée vers une vie plus discrète, loin des écrans de télévision. Elle a semble-t-il changé d’avis.

Les Marseillais vs Le reste du monde en tournage

Les fans de télé-réalité sont heureux d’apprendre que les tournages peuvent enfin reprendre et que celui des Marseillais vs le reste du monde a débuté. On apprenait d’ailleurs que le jour du tournage, Maeva avait finalement dû rester à l’hôtel, elle qui n’a pas participé à la cérémonie d’ouverture. La production avait peur qu’un scandale éclate entre elle et Greg au moment de la présentation des équipes. Pour rappel, ils ne se parlent plus depuis l’anniversaire de Maeva, il y a plus d’un mois.

Mais que les fans de la jeune femme se rassure, elle a intégré très rapidement l’aventure par la suite – dès la première victoire de son équipe.

On espère pour W9 qu’elle aura d’aussi belles séquences que lors des Marseillais aux Caraïbes ou de la précédente saison des Marseillais vs Le reste du monde (on se rappelle du buzz autour de Milla). Cette dernière a d’ailleurs l’idée d’une nouvelle télé-réalité, et on espère que W9 y réfléchira tant cela nous semble alléchant.

Mélanie Da Cruz : le grand retour à la télévision

Mélanie Da Cruz s’est faite connaître en participant à Secret Story. Éliminée aux portes de la finale, elle aura largement eu le temps de séduire les téléspectateurs et surtout de les faire rire avec son sale caractère. Elle y rencontrera Coralie, qui deviendra sa meilleure amie dans l’aventure et même après (ce qui n’était pas gagné).

Ensemble, elles participent aux Anges de la télé-réalité durant la saison très critiquée et saisie par le CSA en raison du comportement inacceptable des candidats. On y voyait de véritables humiliations être filmées, celles-ci concernant notamment Aurélie Preston.

Sa vie privée dévoilée au grand jour

Mélanie Da Cruz est absente des écrans de télévision depuis 2016, année de la diffusion de Friends Trip 3. Et pourtant, personne ne l’a oublié. Il faut dire que depuis fin 2018, son nom est rattaché à des histoires de potentielles infidélités.

L’ancienne candidate de Secret Story est en couple avec Anthony Martial, l’international français qui évolue en premier league, à Manchester United. Le jeune homme a quitté son ex, Samantha, avec qui il a une fille, pour vivre son idylle avec Mélanie.

Cela n’a pas été du goût de Samantha qui s’en est prise aux deux amoureux, avant de révéler des conversations entre elle et son ex. Au même moment, Mélanie était enceinte de son premier enfant, Swan.

Mélanie n’a jamais réagit publiquement au sujet de toutes les rumeurs qui couraient sur son couple. Personne ne savait si elle était encore en coupable avec le footballeur. Contrairement à beaucoup de candidates qui auraient directement profiter du buzz pour s’expliquer sur la situation, Mélanie a préféré faire profil bas, et se concentrer sur sa famille.

Une photo du tournage dévoilée

En attendant de découvrir la participation de Mélanie dans Les Marseillais vs Le reste du monde, le producteur de l’émission a partagé une photo où il est accompagné de la jeune femme. Il écrit les mots suivants : « She is back in the game« , ce qui signifie « elle est de retour dans le jeu« .

Les internautes semblent ravis, eux qui espèrent avoir droit à quelques répliques mémorables, Mélanie les ayant habitué à avoir une très bonne répartie. Si nous n’espérons pas que la jeune femme se retrouvera au milieu de divers clashs, on avoue qu’on ne dirait pas non à quelques répliques cinglantes dont elle a le secret.