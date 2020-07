Milla Jasmine : elle aimerait la création d’une émission et ses fans seront sans doute d’accord

Milla Jasmine a rejoint l'aventure des Marseillais vs Le reste du monde. Mais la jeune femme s'interroge : à quand une émission consacrée uniquement à ces candidats du reste du monde ?

Depuis Loft Story, les émissions de télé-réalité se sont développées et inondent chaque année nos écrans, proposant des concepts nouveaux pour divertir les téléspectateurs. TF1 s’est d’abord imposée en maîtresse du milieu avec des succès comme Star Academy, Loft Story et Secret Story, mais NRJ 12 a par la suite réussi à sortir son épingle du jeu avec son programme phare, Les Anges de la télé-réalité.

Mais depuis quelques années, c’est la petite soeur de M6, W9, qui peut se vanter d’être la chaîne qui rassemble le plus de téléspectateurs devant ses émissions. Et Milla Jasmine pourrait bien avoir envie de proposer un nouveau concept à la chaîne. On connait plusieurs fans qui ne seraient pas contre.

W9 : le nouveau lieu de vie des télé-réalités à succès

Les programmes à succès de la chaîne sont assez impressionnants. Jugez plutôt : Les Marseillais, Moundir et les apprentis aventuriers, Les Marseillais vs Le reste du monde, Les Princes et les Princesses de l’Amour.

Ces programmes ont pour point commun de reposer sur un concept ludique et fort, même si largement emprunté à la concurrence. Les Marseillais reprend le principe (à peu de choses près, des Anges), tandis que l’émission de Moundir est une copie à peine dissimulée de Koh Lanta. Quant aux Princes et Princesses de l’amour, quiconque a déjà vu le Bachelor ne sera pas surpris par les rouages de l’émission.

Mais qu’importe si ces programmes ne jouissent pas d’une originalité incroyable, ils fonctionnent très bien, et divertissent les téléspectateurs qui se retrouvent en masse. Pendant le confinement, la chaîne a battu son propre record avec l’arrivée d’Alix dans la Villa des Marseillais, très attendue par les internautes qui ont commenté par dizaines de milliers.

Les Marseillais vs Le reste du monde en tournage

Avec le confinement, les télé-réalités ont logiquement été mises en pause. NRJ 12 a été dans l’obligation de stopper la diffusion de la dernière saison des Anges (qui connaissait des audiences catastrophiques) et les tournages ont dû être reportés.

Mais tout reprend désormais son cours avec le tournage des Marseillais vs le reste du monde qui a enfin débuté. Comme chaque année, les candidats vont s’affronter par équipe en participants à divers boulots ou épreuves. Les Marseillais espèrent rafler encore une fois la coupe, mais devront affronter des participants adverses qu’on imagine déterminés.

L’équipe des Marseillais, tout le monde la connait. Elle est toujours composée des mêmes membres, et se rajoutent parfois quelques nouveaux venus d’une saison précédente, à l’image de Victoria cette année, qui a marqué les internautes dans Les Marseillais aux Caraïbes.

En revanche, en ce qui concerne Le Reste du Monde, le suspens est toujours au rendez-vous. Si certaines têtes connues reviennent chaque année, le casting est bien plus changeant. Et cela, Milla Jasmine le déplore, comme elle s’explique.

Milla Jasmine aimerait la création d’une nouvelle télé-réalité

Comme la candidate l’a expliqué, Les Marseillais bénéficient d’une émission qui leur est consacrée. Les internautes apprennent donc à les connaître et le voient évoluer ensemble. Ce qui n’est pas le cas de ceux qui intègrent Le reste du monde qui, parfois, ne se connaissent même pas entre eux (certains débutant à peine dans le milieu).

Milla Jasmine s’explique en ces termes : « Les Marseillais, ils ont une émission à eux et vous les suivez. Et après vous les retrouvez contre le reste du Monde. Mais le reste du Monde, c’est vraiment le reste du Monde ! On ne sait pas qui c’est. Chaque année, ça change. Ce n’est jamais la même équipe ».

Par souci de cohésion d’équipe, Milla Jasmine aimerait que cette émission soit créée. Cela apporterait une nouvelle dynamique aux Marseillais vs Le reste du monde, avec deux équipes clairement définies, qui ont chacune l’habitude des aventures ensemble. Sa demande tombera-t-elle dans l’oreille d’un sourd ou la production y a-t-elle déjà réfléchi ? Nous aurons la réponse dans quelques mois. En attendant, la jeune femme est une nouvelle fois au casting des Marseillais vs Le reste du monde et compte bien marquer les internautes, même s’il lui sera difficile de faire aussi fort que la dernière fois.