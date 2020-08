Maeva Ghennam toujours amoureuse de Greg ? Sa réponse est étonnante !

Comme toute bonne influenceuse qui se respecte, Maeva Ghennam a proposé de répondre aux questions que se posent les internautes. Sur Instagram, elle leur a donc mis en place ce petit jeu et, comme à son habitude, a joué franc jeu en répondant avec toute son honnêteté. Et certaines réponses ont surpris les internautes, notamment celles autour de Greg, mais également une concernant Alix et Benjamin où Maeva explique si elle aimerait qu’ils se remettent ensemble.

Maeva à la fois tendre et rancunière envers Greg

Maeva et Greg ont fait leur entrée au même moment dans la famille des Marseillais. Fait rare, ils ont réussi à très rapidement se faire une place de choix. Alors que beaucoup de candidats se sont cassés les dents à tenter d’intégrer ce groupe soudé et uni, Greg et Maeva ont brillamment réussi à plaire à la fois aux candidats, et aux téléspectateurs.

Ils s’affichent désormais tous très proches, et Maeva rêve d’ailleurs d’être témoin au mariage de Carla et Kévin tandis que Greg et Paga sont les meilleurs amis du monde. En parallèle de cette intégration parfaitement réussie, les deux nouveaux arrivants se sont aussi rapprochés et sont tombés amoureux.

La suite, les fans la connaissent : une relation aussi tumultueuse qu’intense a débuté et s’est prolongée pendant plusieurs mois, aboutissant finalement à une rupture après Les Marseillais aux Caraïbes (séparation qui n’étonnera personne, finalement). Cela fait donc plusieurs mois que les deux anciens amoureux ne sont plus ensemble.

Des retrouvailles compliquées en tournage

Lors du tournage des Marseillais vs Le reste du monde, Maeva et Greg se sont retrouvés. Cela faisait plusieurs semaines qu’ils ne se parlaient plus, à la suite d’une dispute survenue lors de l’anniversaire de la première.

Consciente des tensions entre les deux participants, la production a décidé d’écarter Maeva de la cérémonie d’ouverture au dernier moment, afin que celle-ci ne soit pas gâchée par une éventuelle dispute entre les deux exs. Et la production avait vu juste ! Lorsqu’elle a débarqué dans l’aventure et qu’elle a constaté que Greg s’était mis en couple avec Angèle, nouvelle arrivante du Reste du monde, une dispute a éclaté.

Maeva aurait accusé Greg de ne sortir avec Angèle que dans le but de la rendre jalouse. Un avis qui n’a pas plu au jeune homme qui l’a fait savoir. La dispute était si intense que plusieurs candidats se sont mêlés de l’affaire, dont Mélanie Da Cruz qui aurait remis Maeva à sa place. On pourra découvrir très prochainement cette confrontation puisque l’émission débute le 31 août prochain.

Maeva n’en a plus rien à faire de Greg, mais elle l’aime toujours ?

En acceptant de répondre aux questions de ses fans, Maeva a perdu les internautes. Elle tient en effet un discours qui leur apparaît contradictoire concernant son ex Greg. Une personne a en effet demandé à la jeune femme si elle a vraiment été amoureuse du jeune homme. Sa réponse est claire : « Oui, et je l’aimerai toujours, même si ce n’est pas amoureusement, c’est mon double« . Un joli message qui montre l’importance de Greg pour Maeva.

Mais juste après, le discours change quand un internaute lui demande ce qu’elle pense de son ex actuellement. On aurait pu s’attendre à un autre tendre message, mais Maeva ne fait pas dans la dentelle : « Je m’en balec de sa vie les gars« . Une réponse surprenante pour les internautes qui ne savent pas sur quel pied danser.

Maeva aimerait que Benji et Alix se remettent ensemble

Ne cherchez pas dans la story de Maeva, elle l’a supprimé. Mais elle a bel et bien indiqué qu’elle aimerait que son amie se remette avec son ex infidèle. Maeva était pourtant aux premières loges lorsque Benjamin a trompé Alix avec Océane. Mais elle semble avoir donné une seconde chance au jeune homme et pense sans doute qu’ils forment un si beau couple qu’il est dommage de les savoir séparés.

Alix de son côté est très loin de penser la même chose, elle qui a récemment déclaré qu’elle aimerait qu’on arrête de lui parler de son ex. Nous ne sommes a priori pas prêts de les revoir ensemble.