Maeva Ghennam regrette sa participation aux Marseillais vs Le reste du monde, elle se confie

Le 31 août prochain (et pas le 7 septembre comme l’annonçaient les rumeurs), nous découvrirons enfin le premier épisode des Marseillais vs Le reste du monde, première télé-réalité tournée après le confinement. Les fans attendent avec une grande impatience cette nouvelle saison qui annonce un casting exceptionnel. W9 a commencé la promotion à l’aide d’une efficace bande annonce présentant chaque participant et, on peut le dire, la chaîne a mis toutes les chances de son côté pour s’assurer un beau succès.

Un casting tout bonnement exceptionnel

W9 sait que le casting fait tout l’intérêt du programme. Ainsi, les Marseillais habituels sont évidemment de retour, comme Maeva, Julien, Carla, Kevin ou encore Paga et Greg. Les nouvelles recrues seront également de la partie, comme Océane, Éloïse et Victoria. On notera évidemment le retour tant attendu de Jessica et Thibault !

Du côté du Reste du monde, les fans retrouveront avec plaisir certains habitués comme Milla, Laura, Nikola, ou encore Ilan. Mais on notera également certaines arrivées surprenantes et réjouissantes, comme celle de Mélanie Da Cruz, qui signe son grand retour télévisuel. Elle retrouvera d’ailleurs ses camarades des Anges de la télé-réalité, Ricardo et Nehuda, également de retour à la télé-réalité. Et d’après les premières rumeurs, leur passage ne manquera pas d’intérêt.

Des amitiés prennent fin sur le tournage

On le sait, chaque saison d’émission de télé-réalité renferme son lot de disputes, clashs et autres scènes de ménage (plus ou moins surjoués). C’est d’ailleurs pour cela que les internautes regardent en masse ces émissions. Et d’après les informations qui ont fuité, il semblerait que cette saison soit particulièrement riche en disputes, au point où certaines amitiés auraient tout simplement pris fin pendant le tournage.

Les grandes amies Carla Moreau et Manon Marsault ne seraient désormais plus que des étrangères l’une pour l’autre, depuis qu’une dispute aurait éclaté entre elles pendant la soirée d’anniversaire de Julien Tanti. Manon aurait tout fait pour éliminer Carla (avec succès) et cela aurait brisé leur amitié déjà fragile depuis plusieurs mois.

Les deux candidates ne se suivent plus sur Instagram et Carla n’a pas hésité à tacler ses camarades marseillais sur les réseaux sociaux, notamment à l’occasion du départ de Maeva Ghennam.

Maeva s’est sentie trahie durant cette saison

Toutes les rumeurs autour de cette prochaine saison annoncent une certaine précarité du côté de la famille des Marseillais, pourtant habituellement très unie malgré les habituels clashs. C’est en tout cas ce que sous-entend Maeva sur les réseaux sociaux, elle qui s’est confiée sur sa participation au programme :

« J’ai kiffé, parce que j’étais avec mes amis. Mais, ça n’a pas été la meilleure aventure de ma vie. Il y a des gens que j’aimais bien. Franchement, j’ai été vraiment déçue d’une seule personne (…) J’ai eu deux trahison. En deux mots, c’est double trahison ! On dirait qu’il y a marqué trahissez-moi sur mon front ! Ce n’est pas possible ».

On ignore pour le moment de qui parle Maeva, mais on aura certainement la réponse durant la diffusion des épisodes. Toujours très proche de Carla (elle souhaite être sa témoin de mariage), Maeva a-t-elle été déçue et trahie par Manon ? Il nous faudra encore attendre quelques semaines pour le savoir.

Maeva tacle Ilan : la vidéo hilarante

On sait que la jeune femme ne fait en tout cas pas référence à Ilan étant donné qu’ils se trouvent en ce moment ensemble et qu’ils enchaînent les vidéos hilarantes sur Tiktok. Dernièrement, une vidéo des deux amis fait le buzz. On les découvre ensemble en train de parler du nombre d’émissions de télé-réalité qu’ils ont fait.

Ilan a participé à pas moins de douze programmes, alors que Maeva en compte de son côté sept. En attendant qu’il a participé à autant d’émissions, Maeva ne peut s’empêcher de lui lancer « t’as toujours pas percé« . On vous propose de découvrir ce tacle très drôle ci-dessous et de découvrir la réaction d’Ilan, à la fois choqué et amusé par la pique de son ami à son égard.