Greg et Angèle de la téléréalité Marseillais vs le reste du monde 5 : des langues se délient sur leur probable relation amoureuse !

Concernant le couple de Greg et Angèle qui se sont mis ensemble pendant le tournage, certains soupçons semblent se confirmer.

Ça avait l’air d’un bluff…

Au cours du tournage de la saison 5 de la télé réalité « Les Marseillais vs le reste du Monde », les candidats ont vu débarquer une ancienne candidate des Marseillais. Rappelons que le tournage de l’émission a été réalisé au Sud de la France, non loin de Cannes. Diffusée par W9 depuis le mois de juillet 2020, le casting n’est pas inconnu des téléspectateurs, même s’il est plutôt varié. Etant donné la personnalité des candidats, on peut déjà affirmer que pour cette saison, la tension sera explosive dans la téléréalité « Les Marseillais vs le reste du Monde 5 ».

C’est dans cette ambiance que débarque donc Angèle, qui a déjà participé à une autre télé réalité, à savoir, Love Island. Il semble alors qu’il y ait eu un rapprochement entre cette dernière et Greg, et qu’ils auraient entamé une relation. Cependant, étant donné l’histoire chaotique digne d’une Télénovelas que vit Greg et son ex Maeva Ghennam, le doute est permis. En effet, beaucoup pensent que la mise en couple de Greg et d’Angèle serait juste un moyen pour agacer Maeva. Cette histoire pourrait donc être de la poudre aux yeux, surtout que Greg et Maeva sont toujours à couteaux tirés.

Pourtant, on apprend que Maeva Ghennam ne serait pas contre le fait de se mettre en couple avec Marvin. Il s’agit d’un autre candidat de l’émission, qui a déjà été éliminé. Dans ces conditions, il n’est pas certain que les flammes de l’amour se ravivent entre Greg et Maeva. Par contre, cela promet de nourrir les hostilités au cœur de la villa pendant cette saison.

Les choses se confirment pour les Marseillais !

Si au début du tournage des Marseillais vs le monde 5, tout portait à faire croire que Marvin a tapé dans l’œil de Maeva Ghennam, il semblerait maintenant que les 2 soient réellement en couple dorénavant. D’ailleurs, cette dernière a dévoilé tout récemment, la photo de son nouveau petit ami.

Alors si comme suggérer plus haut, il y avait eu un rapprochement entre Angèle et Greg, uniquement pour faire enrager Maeva, ce serait raté, la belle ayant un nouvel amoureux.

Heureusement, il semblerait que l’histoire entre Greg et Angèle soit une vraie relation, d’après les différentes stories que l’on peut lire sur l’Instagram des 2 protagonistes. C’est ainsi que les followers découvrent le message d’Angèle sur son compte Instagram qui dit : « Gros manque », suivi d’un smiley en cœur. En réponse, c’est au tour de Greg de poster toujours par Instagram : « Bonne nuit les bébew, je pense fort à vous et à… », suivi de 2 smiley en cœur.

Pour les followers, tout est clair ! Greg parlait sûrement d’Angèle dans son post, en réponse à sa story.

Pour ceux qui se demandent pourquoi les amoureux ne se dévoilent pas, il faut savoir qu’ils n’en ont pas le droit pour le moment, afin de ne pas spoiler l’émission qui est toujours en cours de diffusion. Toutefois comme cela est souvent le cas, des indices sont lâchés dans ce genre de situations, et très souvent conduisent à la bonne réponse. Une affaire à suivre donc de très près !