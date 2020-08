Jessica Thivenin et Maeva Ghennam en guerre ? On en sait un peu plus sur leur relation !

Récemment, Benjamin Samat organisait un grand barbecue chez lui après la fin du tournage des Marseillais vs Le reste du monde. L’occasion pour les internautes d’apprendre avec stupeur que Marine et Océane El Himer étaient invités, ce qui n’a pas manqué de les faire réagir.

Benji a tout de suite pris la parole sur ses réseaux sociaux, expliquant que sa vie n’appartenait pas à ses followers et qu’il invitait les personnes qu’il veut chez lui. Si les internautes étaient à ce point choqués, c’est que le jeune homme est aujourd’hui en couple avec Marine, alors qu’il a eu une aventure avec la soeur jumelle de cette dernière, Océane. Celle-ci serait de son côté en couple avec Paga.

Jessica Thivenin parle de ses coups de coeur

Lors de ce barbecue, Jessica Thivenin a filmé les soeurs jumelles et a parlé d’elles comme de ses coups de coeur de l’aventure. La candidate emblématique des Marseillais ne connaissaient pas les soeurs jumelles. Elle n’avait pas eu l’occasion de rencontrer Océane lors de la dernière saison des Marseillais aux caraïbes puisqu’elle a fait uniquement une courte apparition lors de l’escale à Dubaï, où seuls les anciens participants étaient présents.

Mais visiblement, une belle amitié est née lors du tournage des Marseillais vs Le reste du monde et c’est avec un plaisir non dissimulé qu’elle a retrouvé les jumelles.

De son côté, même si elle était invitée, Maeva n’a pas souhaité venir au barbecue par respect pour son amie Alix qui vivait dans cette maison avec Benjamin son ex. On sait qu’il y a eu des différents entre Maeva et les soeurs jumelles durant l’aventure, et celle-ci ne veut certainement pas voir celle qui est à l’origine de la rupture entre Benji et Alix.

Maeva en froid avec les Marseillais ?

On sait que la prochaine saison des Marseillais vs Le reste du monde nous réserve son lot de surprises, clashs mais aussi fins d’amitié. On apprenait par exemple que Victoria et Éloïse se seraient séparées en mauvais terme (la première ayant éliminée la seconde par stratégie) et que Carla et Manon n’étaient désormais plus (du tout) amies.

Les deux mamans ne se suivent plus sur les réseaux sociaux suite à une dispute entre elles durant l’anniversaire de Julien, le mari de Manon. Carla aura finalement été éliminée, et certaines sources annoncent qu’elle se serait mis une bonne partie de la ville à dos.

Son départ aura été suivi par celui de Maeva et Carla n’a pas manqué de tacler ceux qui l’ont éliminé, elle qui pense que chaque année, ce sont toujours les mêmes qui font l’aventure entièrement. On ignorait cependant comment Maeva se sentait par rapport aux autres candidats, et notamment Jessica. On a la réponse.

Jessica montre une conversation avec Maeva

Sur ses réseaux sociaux, Jessica a fait taire les rumeurs qui parlent d’une fin d’amitié entre elle et Maeva. Elle a montré qu’elles avaient parlé au téléphone pendant trente minutes. Comme cela ne prouve en soi pas grand chose, elle a écrit par dessus : « je l’aime trop Maeva Ghennam. Bientôt on fait une guerre« . Un smiley qui pleure de rire accompagne ses mots qui semblent former une blague que seules elles peuvent comprendre.

Parle-t-elle d’une confrontation entre elle et Maeva que nous verrons à la rentrée quand la diffusion des Marseillais vs Le reste du monde commencera ? C’est fort probable. On apprenait en effet que Jessica s’était mêlée d’une dispute entre Maeva et son ex Greg. La première accusait le second de s’être mis en couple dans l’aventure uniquement pour la rendre jalouse, ce qui aurait agacé le candidat, mais également les autres. Mélanie Da Cruz aurait, d’après les sources, remis Maeva à sa place.

De son côté, Jessica a également parlé du fait qu’il y avait beaucoup de disputes. On peut donc s’attendre à voir les deux copines s’énerver l’une contre l’autre. Il faudra encore patienter quelques petites semaines avant de voir ces séquences qui feront sans doute beaucoup parler. Rendez-vous à la rentrée pour les premiers épisodes !