Maeva Ghennam : Son haut de maillot de bain dévoile tout, les fans sont comme des fous !

La candidate de télé-réalité Maeva Ghennam est devenue en quelques petites années une personnalité emblématique du petit écran. Elle s’est doublée d’une redoutable influenceuse et elle est suivie massivement sur les réseaux sociaux. La jeune femme affiche en effet plus de 2,5 millions d’abonnés, un joli chiffre qui lui permet d’avoir accès à des partenariats et de bien gagner sa vie. Mais pourquoi Maeva est-elle autant suivie ? D’abord, son caractère que les internautes ont découvert dans Les Marseillais plait énormément. Et surtout, sa plastique avantageuse reconnaissable entre mille a séduit bon nombre d’internautes, et elle n’hésite pas à mettre en avant ses atouts.

Maeva Ghennam pose en bikini : elle donne chaud aux internautes

C’est avec un haut de maillot de bain orange vraisemblablement un peu trop petit que la jeune femme s’est affichée sur Instagram. La jeune femme sait comment faire monter la température avec une pose cambrée et sa langue qui sort de sa bouche. Bref, tout est fait pour ravir les internautes qui ont aimé en masse la photo. Elle affiche en effet près de 200 000 likes en moins de 24 heures. Un joli succès pour celle qui sait parfaitement se mettre en valeur.

Les internautes n’ont pas oublié de commenter la photo, et certains n’ont pas hésité à se moquer gentiment de la candidate de télé-réalité vue notamment dans Les Marseillais et actuellement dans la cinquième saison des Marseillais vs Le reste du monde. « Je crois que tu as pris du S au lieu du XXL mais je ne suis pas sûr » écrit notamment ironiquement un internaute qui vient souligner la petitesse de son haut de maillot de bain par rapport à la taille imposante de sa poitrine.

Mais certains n’hésitent pas à critiquer, notamment son physique qu’ils jugent trop refait. « Les seins, les fesses, le nez, la bouche, le ventre et quoi d’autre. Là c’est trop STOP » peut-on notamment lire. Pourtant, Maeva n’est pas du genre à écouter les critiques. Au contraire, elle assume tout.

Maeva a toujours assumé sa chirurgie esthétique

Récemment encore, la jeune femme parlait ouvertement des opérations de chirurgie qu’elle a effectué par le passé. Elle expliquait sans détour avoir fait refaire sa poitrine deux fois, mais également ses fesses. Elle parlait également de ses injonctions de botox dans le front en disant elle-même qu’elle était figée. Ne comptez pas sur elle pour se défiler, bien au contraire. Elle parle même des opérations qu’elle souhaite faire avant de (potentiellement) les faire car elle aime se confier aux internautes.

Dans le milieu de la télé-réalité, la chirurgie esthétique est très courante et les candidates et candidats sont nombreux à y avoir recours. Récemment encore, Jessica Thivenin subissait une nouvelle opération. Elle a en effet décidé de faire retoucher son postérieur, elle qui complexait en se voyant dans l’émission Les Marseillais vs Le reste du monde 5. La jeune femme ne peut pas s’asseoir pendant 45 jours, ce qui va très certainement rendre son quotidien bien compliqué, surtout avec un petit enfant de l’âge de Maylone.

Maeva appréciée des internautes pour ses valeurs

Les premiers épisodes des Marseillais vs Le reste du monde n’ont pas convaincu les internautes. Ils sont déçus par le comportement de bon nombre de candidats et pensent pour la plupart que Greg gâche cette saison avec ses histoires de coeur qui sont toujours les mêmes. En revanche, les téléspectateurs ont été séduits par le comportement de Carla et Kévin, qu’ils jugent plus matures et posés et loin des histoires que souhaitent créer les autres membres de la famille des Marseillais.

En soutenant son amie Carla face aux autres Marseillais, Maeva a encore une fois prouvé sa fidélité en amitié. Lors de la saison des Marseillais aux Caraïbes, elle avait été déjà été félicitée par le public pour son comportement envers Alix, elle qui était la seule à ne pas soutenir Benjamin lors de son rapprochement avec Océane. Cet état d’esprit explique sans mal pourquoi la jeune femme et si populaire, outre sa plastique très généreuse, évidemment.