Maeva Ghennam : cette opération de chirurgie qu’elle regrette !

La chirurgie esthétique et la télé-réalité sont étroitement liées. On ne compte plus les candidates et candidats qui ont eu recours à des opérations pour modifier leur corps. Pendant un temps, l’opération la plus courante était celle de l’augmentation mammaire. Mais avec les progrès de la médecine esthétique, il est désormais possible de retoucher chaque partie de son corps, pour le plus grand plaisir des personnes en quête du physique parfait.

En télé-réalité, les candidats assument généralement être passés en bloc opératoire, surtout car cela se voit généralement. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Jessica Thivenin n’avait pas hésité à dire qu’elle avait « tout retaper » pour parler de son corps, elle qui confiait que la télé-réalité avait fait naître certains complexes physiques.

Maeva Ghennam assume sa chirurgie

« Ce que je fais de ma vie et de mon corps, ça ne regarde que moi. Si j’ai envie de me faire injecter toute la journée, je me fais injecter toute la journée. Après, je n’incite personne à faire de la chirurgie esthétique » avait déclaré Maeva concernant la chirurgie.

Il est en effet courant que les candidates soient critiquées pour influencer négativement les plus jeunes et les pousser à faire de la chirurgie esthétique. Mais Maeva le dit haut et fort : ce n’est pas parce qu’elle assume ses opérations qu’elle pousse qui que ce soit à les faire.

La jeune femme est d’ailleurs énormément critiquée au quotidien sur son physique (on sait que les réseaux sociaux peuvent faire preuve d’une terrible violence), les fans de la jeune femme connaissent son point de vue sur la question et jamais elle n’a fait l’apologie de la chirurgie pour tous, loin de là. La preuve, aujourd’hui elle prévient les internautes au sujet d’une opération qu’elle regrette.

La chirurgie que Maeva regrette

Parmi toutes les opérations que Maeva a subi, celle qu’elle regrette concerne son sourire, puisqu’il s’agit de ses dents. Elle s’est faite poser des facettes et elle en a déjà perdu deux. Elle s’est expliquée sur Snapchat pour prévenir ceux qui veulent faire la même chose qu’elle.

Maeva raconte comment elle a perdu sa dent, en mangeant un kebab. « Ma dent est tombée, j’étais au bout de ma vie. Je suis allée la faire réparer, j’étais trop deg. J’étais en larmes. J’avais deux dents de perdues. Je regrette trop d’avoir fait des facettes. En plus j’avais de belles dents. Si vous voulez vous refaire les dents, franchement réfléchissez genre dix fois avant de le faire. Moi je l’ai fait et j’en ai perdu deux déjà. Chaque fois que je mange quelque chose de dur, j’ai peur, j’ai la boule au ventre. Ça devrait pas être comme ça. Et je l’ai fait en France, à Toulouse. Je suis au bout de ma vie« .

La jeune prévient donc ses abonnés des conséquences possibles suite à cette opération. Une opération qui, concernant la jeune femme, n’était pas indispensable puisqu’elle confie qu’elle avait de belles dents auparavant.

Maeva dans votre télévision à la rentrée

Maeva Ghennam fera bien entendu partie du casting des Marseillais vs Le reste du monde et vous pouvez évidemment compter sur elle pour mettre le feu à l’émission. Tout a commencé fort puisqu’elle a été écartée de la cérémonie d’ouverture par la production car celle-ci craignait qu’elle se dispute violemment avec Greg, au point de gâcher l’arrivée des candidats.

Et les producteurs avaient vu juste puisqu’une autre grosse dispute a éclaté entre elle et son ex. Maeva l’aurait accusé de s’être mis en couple avec Angèle uniquement pour la rendre jalouse. Une attaque qui n’aurait pas plu au principal concerné.

On s’attend aussi à des disputes avec les soeurs jumelles Marine et Océane, Maeva n’étant pas vraiment proche de la deuxième depuis qu’elle a embrasé Benjamin alors qu’il était en couple avec son amie Alix. Elle n’a pas pu trop en révéler sur Snapchat et il nous faudra donc attendre encore quelques jours. L’émission reviendra en effet dès le 7 septembre sur W9 et s’annonce déjà très riche en rebondissements et actions.