LMvsLemonde5 : Océane se joint à sa soeur Marine pour critiquer le comportement de Greg !

Les épisodes des Marseillais vs Le reste du monde font autant réagir les internautes que les candidats eux-mêmes. Car si ces derniers ont participé au programme, ils n’assistent pas à toutes les séquences et en découvrent certaines lors de la diffusion. C’est ce qui s’est passé avec Marine El Himer, choquée par les images montrant Greg mentir au sujet de la stratégie qu’il avait mis en place pour protéger sa petite-amie, Angèle, en danger pour la cérémonie d’élimination.

Greg a menti pour protéger Angèle

Depuis le début de l’aventure, Greg fait tout ce qu’il peut pour protéger Angèle. Il faut dire que la candidate se sent en danger depuis le début de l’aventure. Sauvée par Jessica Thivenin lors de la première cérémonie – elle a sacrifié pour la jeune femme sa carte d’immunité – elle a réussi à passer entre les mailles du filet jusqu’à présent. Et son ange gardien s’appelle Greg. Le jeune homme fait tout ce qu’il peut pour que sa belle ne soit pas éliminée, et va jusqu’à mettre au point des stratégies avec les membres du reste du monde. L’arrivée de Ricardo et Nehuda est pour lui une aubaine. Sentant la famille divisée, il s’est dit qu’il pouvait mener avec le jeune homme une stratégie visant à éliminer Mélanie Da Cruz.

Mais lorsque cette dernière l’a appris, elle est immédiatement allée voir Greg pour lui dire de ne pas se mêler des histoires de sa famille. Cependant, le jeune homme a nié en bloc : selon lui, c’est Ricardo qui avait prévu de voter contre la maman de Swan. Mais le montage final nous montre une toute autre version. Greg a menti, c’est bien lui qui a souhaité mettre une stratégie en plaçant. Se sentant en danger, Mélanie décide de mettre le nom de Nehuda, et c’est finalement cette dernière qui est éliminée.

Marine en a marre des mensonges des candidats

Sur ses réseaux sociaux, Marine El Himer n’a pas manqué de critiquer le jeune homme, elle qui se disait fatiguée de tous les mensonges de ce milieu. Greg a décidé de lui répondre, avec une certaine violence, en lui demandant de balayer devant sa porte avant de l’attaquer ainsi. Il accuse la jeune femme d’avoir elle-même menti à sa soeur en sortant avec Benjamin Samat pendant le tournage, alors qu’elle lui avait promis qu’elle se vengerait. En somme, rien ne semble aller entre les deux participants et la jeune femme a décidé d’en remettre une couche.

Une phrase dite par Greg agace énormément Marine El Himer. « Je n’avais pas vu ce passage. Mais il a quand même juré sur la vie de sa mère et la tombe de sa grand-mère. » Elle finit par atteindre sa télé qui diffuse l’épisode : « Désolée, je ne peux plus ». Pour Marine, Greg ne tient pas à sa famille, « c’est pas possible« . Et Océane semble partager ce même point de vue puisque nous pouvons l’entendre en fond crier « Oh le mytho« .

Une nouvelle saison qui déçoit les internautes

Les internautes attendaient cette cinquième édition avec une grande impatience. Un mois après le lancement du premier épisode, on peut facilement dire après un tour rapide sur Twitter qu’ils sont très déçus. Entre l’arrivée décevante de Jessica, l’omniprésence de Greg et Angèle, le comportement des marseillais envers Carla et Kévin, ou l’élimination prématurée de Nehuda, rien ne semble plaire aux téléspectateurs qui en attendent plus.

L’arrivée de Mélanie Da Cruz, Ricardo et Nehuda a quelque peu relancé un peu le rythme et les internautes apprécient voir enfin de nouvelles têtes. Mais Nehuda n’aura pas été longtemps présente à l’écran et Mélanie est relativement absente – elle s’en est elle-même lamentée. On espère pour W9 que les prochains épisodes sauront redresser la barre et divertir au mieux les téléspectateur, désormais très exigent en matière de télé-réalité étant donnée la férocité de la concurrence. Réponse dans quelques petites semaines pour savoir si Les Marseillais vs Le reste du monde 5 fera partie de saisons à oublier, ou non.