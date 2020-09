LMvsLemonde5 : Milla Jasmine et Maeva Ghennam toujours en froid ? Elles se confient

En télé-réalité, les amitiés sont parfois fragiles et les disputes peuvent survenir du jour au lendemain, parfois avec une certaine violence. C’est exactement ce qu’il s’est passé lors du tournage des Marseillais vs Le reste du monde 5 entre Milla Jasmine et Maeva Ghennam. Les deux jeunes femmes se sont violemment disputées et nous savons aujourd’hui quel est l’état de leur relation.

Une dispute au sujet de Greg

L’origine de la dispute vient du comportement de Greg envers Milla, il y a un an. En plein tournage de la saison 5 du cross, Milla Jasmine s’est mêlée d’une dispute entre Greg, Maeva et Angèle. Les internautes sont fatigués de voir ce triangle amoureux être autant mis en avant. Greg est sans doute le candidat dont la présence à l’écran est la plus omniprésente, et les fans le regrettent, eux qui sont lassés de voir toujours les problèmes de coeur du candidat être aussi imposants.

Mais Milla Jasmine a fait entendre sa voix et a décidé de faire une grosse révélation : Greg lui aurait dévoilé ses sentiments il y a un an, lors d’une soirée de fin de tournage après la quatrième édition des Marseillais vs Le reste du monde. Le jeune homme était alors célibataire, et aurait dit à la jeune femme qu’il était amoureux d’elle.

Si Greg a d’abord nié, il a finalement reconnu les faits, ce qui a passablement énervé sa copine actuelle, Angèle, déjà préoccupée par les possibles sentiments du jeune homme envers son ex, Maeva.

Maeva en veut à Milla de n’avoir rien dit

Maeva Ghennam a été extrêmement choquée en entendant cette histoire et n’a pas hésité à dire à la jeune femme ce qu’elle en pense. Elle lui reproche de ne rien lui avoir dit à ce moment-là, alors qu’il s’agissait de son ex, et qu’ils se tournaient encore autour (ils sont à nouveau sortis ensemble lors du tournage des Marseillais aux Caraïbes). Milla Jasmine expliquait qu’elle n’avait aucun compte à rendre à personne, raison pour laquelle elle a choisi de laisser cette histoire de côté.

Pour les internautes, si la jeune femme a attendu aussi longtemps avant de faire cette révélation, c’est pour s’offrir une jolie séquence télévisuelle. Les fans de télé-réalité ne sont pas dupes et savent que les candidats connaissent les rouages des programmes et savent comment orchestrer de jolis buzz. Ils doutent alors généralement des réelles intentions des candidats.

La dispute a en tout cas été relativement violente et les deux jeunes femmes sont apparues très énervées. Les deux candidates ont tant campé sur leur position qu’on se demandait si leur amitié allait survivre à une telle confrontation. Ce serait oublié qu’elles se sont déjà disputées à plusieurs reprises et nous apprenons aujourd’hui que tout va bien entre elle.

Une réconciliation qui n’a pas été montrée par la production

Cette semaine, Milla Jasmine a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour pointer du doigt le montage des épisodes. Elle regrette en effet que la séquence montrant la jeune femme et Maeva Ghennam se réconcilier n’ait pas été montrée. Les deux candidates se seraient expliquées lors d’une sortie mais les internautes ne verront jamais ces images qui n’ont pas été retenues pour le montage final. Une incompréhension pour la jeune femme, c’était selon elle un joli moment, important, qui aurait mérité d’être montré.

De son côté, Maeva Ghennam s’est confiée sur sa relation actuelle avec Milla Jasmine : « Aujourd’hui, entre Milla et moi, il n’y a pas d’embrouille. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup, même si en aventure, on se prend pas mal la tête. Mais franchement, heureusement qu’elle est là, parce que je m’ennuierais trop si je ne me disputais pas avec elle. A l’heure actuelle, toutes les histoires sont derrière moi. Le tournage, c’était en été, il y a quatre mois ».

La jeune femme ne garde pas particulièrement un bon souvenir du tournage, on ne s’étonnera pas de la voir ainsi vouloir l’oublier, et mettre de côté toutes les histoires qu’il y a eu, surtout dans sa famille des Marseillais, plus désunie que jamais.