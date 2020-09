LMvsLemonde5 : Milla Jasmine en contact avec un footballer français ? Les discussions révélées

Milla Jasmine fait plus que jamais la Une de l’actualité en ce moment. En parallèle de sa participation aux Marseillais vs Le reste du monde 5, son ancien couple avec Mujdat fait beaucoup parler, surtout depuis que son ex a décidé de participer à la prochaine saison des Princes de l’amour. La jeune femme pense qu’il l’a utilisé pour se faire une place dans le milieu télévisuel, en se servant de sa notoriété. Un compte Instagram a en tout cas fait des révélations qui vont faire parler puisqu’il a révélé les messages que ce seraient échangés Milla et Antoine Griezmann. Des informations à prendre, bien entendu, avec des pincettes.

Une participation décevante dans le cross de W9 ?

La nouvelle édition des Marseillais vs Le reste du monde était tant attendue qu’elle déçoit quelque peu. C’est simple, les internautes sont déçus par le comportement de la quasi-totalité des candidats. Ils reprochent à Jessica de trop vouloir faire le buzz pour marquer son grand retour, notamment par le biais de Carla avec cette dispute reposant uniquement sur une histoire vieille de plusieurs mois.

Quant à Greg, d’habitude très apprécié, il énerve les internautes à cause de son comportement envers Maeva (son ex) et Angèle, sa nouvelle petite-amie. Et Milla Jasmine n’échappe pas à ces critiques. Alors que les internautes apprécient son fort tempérament et son caractère bien trempé, ils regrettent qu’elle soit effacée, et qu’elle semble suivre Jessica (notamment durant son clash avec Carla).

Mais la saison débute à peine. On attend donc avec impatience de voir ce que Milla nous réserve, surtout par rapport à Mujdat. Après avoir marqué la saison précédente lorsque celui-ci est rentré dans l’aventure (c’était le grand moment de la quatrième édition), la jeune femme nous a certainement préparé du lourd.

Une vraie rupture avec Mujdat ?

Lorsque les internautes ont appris la séparation entre Mujdat et Milla Jasmine, ils n’y ont d’abord pas cru, d’autant plus que celle-ci arrive au moment du tournage. Dès les premiers épisodes, lorsqu’elle se confie à Marine au sujet de sa relation, elle explique que c’est compliqué entre eux. Finalement, c’est sur les réseaux sociaux que les deux candidats auront appris la nouvelle, et cela semble définitif vu comment ils parlent l’un de l’autre par écrans interposés.

Un blogueur derrière le compte Instagram @wassim.tv a en tout cas fait des révélations. D’après lui, Milla Jasmine aurait payé le blogueur Aqababe pour qu’il sorte des scoops sur Mujdat, en vue de possiblement annuler sa participation au tournage des Princes de l’amour. Mais @wassim.tv ne s’arrête pas là et montre une capture vidéo d’une conversation entre Milla et le footballer Antoine Griezmann.

Milla et Griezmann en contact sur Instagram

L’intégralité de la discussion entre le footballer et la candidate n’est pas révélée dans la story de @wassim.tv. Tout juste découvrons-nous le footballer écrire les mots suivants : « Ooooh c’est joli là-bas, non ?!?! Jamais étais ! tournage de quoi ?« . Le footballer fait référence au Portugal dans son message. Sans réponse de la jeune femme, il lui écrit le 26 juillet : « Coucou, je viens juste aux nouvelles. Tu dois avoir un calendrier super chargé« .

Et Antoine Griezmann ne s’y trompait pas puisque Milla lui répond de cette façon : « Hello ! Sorry oui, j’étais en tournage sept semaines ! Je viens à peine de récupérer mon téléphone« .

On ignore comment la candidate de télé-réalité connait le footballer. Ce dernier est en tout cas marié et papa et il nous semble peu probable qu’une relation existe entre eux. Peut-être s’agit-il simplement d’amitié, ou d’une discussion sans la moindre conséquence sur les réseaux sociaux. C’est en tout cas surprenant de voir un footballer comme Antoine Griezmann discuter avec Milla Jasmine tant ils évoluent dans deux mondes diamétralement opposés.

Milla Jasmine n’a pas encore réagit. Peut-être finira-t-elle par dire que tout ceci est faux et que cette capture vidéo a été créée de toutes pièces. On lui laisse évidemment le bénéfice du doute, car ce ne serait pas la première fois que de fausses informations sont mises en ligne.