LMvsLemonde5 : Greg se fait incendier par les internautes après un commentaire laissé sur le compte de Ruby Guedj

Les premiers épisodes de la nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde ne finissent pas de nous surprendre et le comportement de certains candidats fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Jessica Thivenin s’est notamment retrouvée dans la tourmente après sa confrontation avec Carla. Les internautes l’accusent d’avoir voulu faire le buzz sur le dos de la maman de Ruby en se disputant avec elle au sujet d’une histoire vieille de plusieurs mois. Au contraire, Carla, habituellement critiquée sur les réseaux sociaux, est félicitée par les internautes pour la maturité qu’elle affiche.

Mais la plus grosse déception vient sans doute de Greg Yega, le jeune homme d’habitude si sympathique et apprécié sur les réseaux sociaux. Les internautes ne comprennent pas son comportement et l’ont fait savoir.

Greg prend le parti de Jessica dans la dispute

La confrontation entre Carla et Jessica a occupé les esprits durant les premières heures dans la villa (ce qui correspond à une petite semaine d’épisodes pour les téléspectateurs). Outre le fait que les téléspectateurs prennent le parti de Carla (en grande majorité), ils n’ont pas manqué de critiquer les autres candidats pour leur comportement. C’est simple, à part Maeva, tous les habitants se sont mis du côté de Jessica. Même Greg qui la connait très peu, et qui a vécu plus d’aventures avec Carla (elle n’a raté aucun tournage, contrairement à Jessica qui s’est absentée pendant sa grossesse).

Les téléspectateurs ont découvert une famille des marseillais très désunie, avec la plupart de ses membres qui déclarent ne pas aimer Carla. Pire, beaucoup ont affirmé qu’ils étaient proches d’elle uniquement parce qu’elle était en couple avec Kévin qui est lui très apprécié par les autres candidats. De quoi faire du mal à la jeune femme qui a su cependant se montrer digne et forte.

Greg commente une vidéo de Ruby

Ruby Guedj, malgré son jeune âge, possède déjà son propre compte Instagram. Ses parents y postent des photos et vidéos et sont heureux de partager leur quotidien avec les fans. Le 13 septembre dernier, Carla et Kévin ont filmé les premiers pas de leur fille. « Un petit pas pour l’humanité, un grand pas pour notre fille d’amour« . La vidéo a fait craquer les internautes qui l’ont liké et commenté en masse. Et parmi eux, nous retrouvons Greg. Le jeune homme a écrit sous la photo « Bravo » accompagné d’émojis coeur. Mais en retour, il s’est pris une centaine de commentaires haineux par rapport à son comportement dans Les Marseillais vs Le reste du monde.

Les internautes l’accusent d’être égoïste par rapport à ce qu’il a pu dire sur Carla et par rapport au fait qu’il a préféré se tenir du côté de la majorité (Jessica et les autres) que du côté de la jeune femme qui ne pouvait compter que sur Maeva, l’ex de Greg.

Pour les internautes, même s’il s’entend bien avec Kévin, ce n’est pas suffisant. Pour eux, il ne peut pas s’en prendre à la mère de Ruby pour ensuite finir féliciter cette dernière sur les réseaux. Et ils l’ont fait savoir, parfois avec virulence.

Greg et Maeva : les clashs lassent les internautes

Mais si Greg est aussi critiqué cette année, c’est par rapport à Maeva. C’est simple, il semble ne plus pouvoir la supporter et se tenir prêt d’elle s’apparente à de la torture pour lui. Durant la deuxième épreuve collective, c’est en partie à cause de son comportement que les marseillais ont perdu. Alors que Maeva n’avait rien fait, il s’en est pris à elle et la dispute les a déconcentré.

Cela commence à faire plusieurs saisons que les mêmes histoires ont lieu sous les yeux des internautes qui se lassent réellement des disputes entre les deux jeunes candidats. Et le comportement de Greg envers Angèle n’arrange pas son image, lui qui se montre parfois très jaloux sans raison aucune. Mais que Greg se rassure, la saison vient à peine de débuter et il lui reste encore beaucoup d’épisodes pour voir son image s’améliorer. Car en télé-réalité, tout va très vite !