Koh Lanta révélation : les candidats seraient payés par la production, les téléspectateurs crient au scandale et remettent en cause la finale !

Koh Lanta : la production répond aux rumeurs et affirme que le jeu n’est pas truqué !

Il y a quelques jours à peine, la production de Koh Lanta avait déjà pris la parole sur des rumeurs sur les réseaux sociaux et relayées par certains candidats indirectement dans les interviews qu’ils avaient accordé. En effet, on a pu retrouver de nombreux candidats de l’émission de Koh Lanta se plaindre du montage et affirmer que l’émission ne reflétait absolument pas l’aventure qu’ils avaient vécu sur l’île de Koh Lanta.

Mais faut-il y voir une supercherie dans le montage, ou alors un trucage dans le jeu de téléréalité ? Et bien en réalité, le producteur de l’émission Julien Magne a réagi et expliqué qu’il était tout simplement impossible de résumer 3 jours d’aventures de nombreux candidats en quelques heures seulement. Par conséquent, il y a selon lui nécessairement des moments que la production ne peut pas montrer, sans penser aux conséquences que cela peut avoir par la suite.

En effet, on a pu notamment voir Régis se plaindre de la production car celle-ci n’a pas diffusé le moment où il annonçait à Jessica qu’il allait voter contre elle. Une situation dramatique pour le père de famille qui était alors devenue une cible pour les fans de Koh Lanta sur les réseaux sociaux.

Mais c’est une nouvelle choc qu’a révélé CNEWS pendant la finale de Koh Lanta hier soir : les candidats de l’émission seraient bel et bien payés ! Une information à prendre avec des pincettes, mais qui vient s’ajouter à ces rumeurs. Les téléspectateurs sont très nombreux à se demander si Naoïl a réellement gagné Koh Lanta et si le jeu n’est pas truqué, comme on peut le lire sur Twitter dans de nombreux posts depuis hier soir !

Koh Lanta : est-ce que les candidats sont payés pour jouer des rôles d’acteur ?

C’est la question que se posent ls fans de Koh Lanta alors que la finale vient d’avoir lieu : est-ce que le jeu n’est pas truqué finalement ? Car on voit bien que les favoris de l’émission, Inès et Claude, très populaire, n’ont finalement pas gagné au grand désespoir des téléspectateurs.

Mais faut-il penser que le jeu est truqué ? La production affirme que ce n’est pas le cas et on ne peut que les croire. Mais hier soir, un autre article a également fait vivement réagir les internautes sur Twitter : les candidats de Koh Lanta seraient payés ! Mais si l’information peut paraître étonnante au premier abord, et bien il faut savoir que désormais la participation à un jeu de téléréalité comme Koh Lanta est bel et bien considéré comme une participation à un travail, avec donc un contrat. Il n’y a donc rien de bien étonnant en soit, mais combien sont payés les candidats ? Et bien nous avons eu des éléments de réponses apportés par un article de CNews et par le candidat Dylan de l’émission Koh Lanta.

Il semblerait donc que les candidats seraient payés 25€ brut pour chaque journée, une bien petite somme ! Mais à cela vient s’ajouter une autre somme bien plus importante : une prime de confidentialité ! Celle-ci s’élèverait à 700 euros pour une saison normale mais pourrait grimper jusqu’à 2500 euros brut pour une saison dite « all stars », qui réunit d’anciens candidats de l’émission. Des révélations choc qui peuvent remettre en cause la parole des candidats sur les réseaux sociaux : disent-ils vraiment la vérité quand ils communiquent sur les réseaux sociaux, ou sont-ils contraints de masquer la vérité ou certains faits qui se sont déroulés pendant le jeu de téléréalité Koh Lanta ?

Tout porte à croire en effet qu’en payant les candidats, la production essaye de protéger les secrets de production de jeu de Koh Lanta. Néanmoins, il reste à savoir ce qu’il pourrait se passer si un candidat brisait le contrat…