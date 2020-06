Finale de Koh Lanta : les atouts d’Inès Loucif qui a 10 % de chances de gagner

Depuis le début de l’aventure, Inès Loucif a su se démarquer, mais elle a tout de même obtenu une place pour la finale de Koh Lanta grâce à une belle stratégie. Elle a donc réussi à faire les bons choix et le poignard a même été trouvé par hasard. La jeune femme de moins de 30 ans a donc quelques atouts pour se hisser dans la dernière partie. Voici le portrait de cette candidate qui a forcément ses chances, mais selon notre sondage 10 % lui sont attribués.

Quels sont les atouts d’Inès Loucif ?

Elle semble avoir une bonne étoile, mais la chance ne sera pas forcément utile pendant l’épreuve des poteaux. C’est pour cette raison qu’il est préférable d’avoir d’autres atouts notamment pour convaincre les membres du jury. Sans ces derniers, impossible d’avoir des votes favorables.

Au cours des épreuves, Inès Loucif a montré qu’elle était combative, son moral peut donc lui permettre de perdurer sur les poteaux .

. Elle est assez agile et elle a pu dévoiler ses talents pour garder l’équilibre et elle a également un petit gabarit.

Avec 13 kilos en moins, elle a forcément un poids plus faible que Claude par exemple, elle peut alors fournir moins d’efforts physiques.

Elle a donc de grandes chances de gagner l’épreuve des poteaux de Koh Lanta 2020, mais la finale sera-t-elle la sienne ?

En effet, si elle gagne les poteaux, elle pourra choisir Naoil ou Claude et le contexte devient alors un peu plus complexe, car elle n’aura pas forcément les faveurs du public.

Un sondage en défaveur d’Inès Loucif

À quelques heures de la grande finale de Koh Lanta, nous avons réalisé sur notre compte Twitter un sondage pour savoir si l’un des candidats se retrouvait largement devant les autres. Malheureusement, Inès Loucif obtient 10 %, si les téléspectateurs devaient voter, ce ne serait pas en sa faveur. De plus, si elle choisir Claude et que les anciens aventuriers se focalisent uniquement sur son parcours, son physique et ses stratégies, il y a de grandes chances pour qu’il gagne et la jeune femme de 25 ans n’aura aucune chance.

Au vu des données glanées depuis le début de cette aventure, le scénario pourrait aussi être le même face à Naoil. Elle devra alors compter uniquement sur son physique pour l’épreuve des poteaux et remettre son destin ensuite entre les mains des anciens membres de cette émission. Il faut savoir qu’elle n’a jamais été éliminée de l’aventure ou encore été blessée, ce qui lui aurait valu une éviction et elle n’a pas non plus frôlé la catastrophe. Finalement, Inès Loucif peut alors se hisser à la seconde place lors de la finale de Koh Lanta. Elle pourrait donc se retrouver dans l’avant-dernière partie, mais aura-t-elle des chances de gagner ?

Ce soir c'est la Grande Finale de #KohLanta !!!

Malheureusement, le hasard n’aura pas une part importante au cours du dernier conseil sauf si une situation venait éclater face à Claude qui a été un grand manipulateur, un revirement de situation pourrait lui être favorable.

Notre classement pour la finale de Koh Lanta selon notre sondage :