Finale de Koh Lanta : révélation sur l’utilisation des 100 000 euros ! Voici nos découvertes !

Lors de leur dernière interview, les candidats de Koh Lanta ont eu l’occasion de se confier sur l’utilisation des 100 000 euros. Si vous pensez qu’ils auront des projets incroyables, vous vous trompez puisqu’ils sont finalement classiques. Si vous avez pu regarder toutes les éditions de Koh Lanta depuis le premier épisode, vous constaterez que les choix sont finalement toujours les mêmes à savoir des investissements, du plaisir et de l’immobilier.

Inès Loucif s’offrira un voyage peut-être au Maroc

La chaîne officielle sur Facebook partage les dernières interviews, vous pourrez alors en apprendre un peu plus sur l’utilisation de cet argent. La somme est propice à de nombreux projets et le maître mot qui revient sans cesse concerne le plaisir.

Inès Loucif révèle qu’elle pourrait offrir un voyage au Maroc et même mettre de côté .

. La jeune femme apprécie les voyages, elle pourrait alors en profiter.

Difficile toutefois de se projeter à quelques heures de la grande finale puisqu’il est toujours difficile d’évoquer des projets sans savoir si le chèque sera remporté.

#KohLantaInès a répondu à vos questions avant la finale de ce soir, regardez ! 👇📺RDV à 21h05 sur TF1 pour découvrir le grand gagnant de Koh-Lanta : l’île des Héros ! 🔥 Publiée par Koh Lanta sur Vendredi 5 juin 2020

Claude penchera sur l’immobilier avec les 100 000 euros

Le quotidien de la famille est au centre de toutes les attentions de Claude de Koh Lanta, il pourrait alors utiliser à bon escient ses 100 000 euros. Il serait également en mesure d’acheter une maison, il ne faut pas oublier que le candidat a désormais deux enfants puisqu’il a accueilli un bébé il y a quelques semaines. L’objectif serait alors d’acheter un bien un peu plus grand.

Claude estime que si le chèque est là, c’est bien. Il faut donc désormais remporter l’épreuve des poteaux ou être sélectionné par l’une des deux filles ainsi que rassembler une majorité des votes du jury.

#KohLantaEn attendant la grande finale de ce soir, découvrez l'interview de Claude ! 👇Il a répondu à vos questions sur son aventure 🔥📺Soyez au rendez-vous ce soir à 21h05 sur TF1 ! Publiée par Koh Lanta sur Vendredi 5 juin 2020

Naoil distribuera du plaisir à tous ses proches

Si Inès Loucif a le souhait de voyager ou si Claude pourrait investir dans l’immobilier pour que le confort soit largement au rendez-vous, Naoil veut distribuer du plaisir et surtout investir dans des projets qui lui tiennent à coeur. Le chèque serait alors utilisé pour des sujets qui sont importants pour elle. Celle qui dévoile de très belles formes grâce à sa grossesse ne se projette pas plus que cela pour l’utilisation des 100 000 euros.

Pour rappel, le chèque sera donné au grand gagnant de la finale de Koh Lanta et il sera sans doute élu à la fin de soirée, entre 23 heures et minuit.

En ce qui concerne les derniers sondages, le public est en faveur de Claude et d’Inès Loucif, Naoil se retrouve à la troisième place. Toutefois, au vu de l’aventure, le classement pourrait être tout à fait différent.