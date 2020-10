Koh Lanta : la faim, la pire ennemie de l’aventure selon Dorian, l’un des candidats favoris des téléspectateurs…et de Claude !

Quand les téléspectateurs regardent Koh Lanta, ils veulent voir des candidats allaient au bout d’eux-mêmes, se surpasser grâce à leur mental en acier trempé, sans oublier d’être fins stratèges pour espérer aller le plus loin possible dans l’aventure. Car rien ne doit être négligé dans Koh Lanta. Il faut être fort, mais pas trop ; stratège, mais de manière subtile ; et créer les meilleures alliances pour s’assurer une place. Mais parmi les éléments qui peuvent venir perturber la course à la victoire, le sommeil et la faim entrent en ligne de compte. Les candidats dorment à même le sol, sur des lits de fortune, et ne mangent que ce qu’ils trouvent (lorsqu’ils n’ont pas la chance de remporter l’épreuve de confort qui offre parfois de la nourriture). Autant dire que s’ils ne savent pas pécher ni reconnaître le manioc, ils ne partent pas avec des avantages.

Dorian se révèle malgré l’épuisement

Dorian a rejoint l’équipe jaune, celle dirigée par Alix, lors de la première réunification en deux teams. Il quitte ainsi son ami d’aventure, le jeune et sportif Brice, avec qui il avait tissé des liens. Forcément, cela lui manque beaucoup de ne plus partager des moments avec lui sur le camp. Mais sur les épreuves, c’est autre chose, comme il l’a confié à Télé 7 jours : « Nous prenons beaucoup de plaisir à nous battre l’un contre l’autre« .

Et le jeune homme a mis tout le monde d’accord lors de la dernière épreuve d’immunité, où il s’est réellement révélé. C’est grâce à lui que l’équipe des jaunes a réussi à battre celles de rouges, puisque sur les sept objets qu’il fallait casser, il en détruit à lui seul cinq. Alix, sa chef, était heureuse de le voir ainsi briller, elle qui savait qu’il attendait ce moment avec impatience, ce moment où son importance dans l’équipe deviendrait décisive et déterminante.

Lors de l’épreuve précédente, bien guidé par une Alexandra encore une fois impressionnante et alors qu’il avançait à l’aveugle, il a également surpris les internautes en parvenant très vite à réussir sa mission. En d’autres termes, Dorian s’est réellement révélé aux yeux des téléspectateurs qui le voient désormais comme un redoutable candidat, sans doute capable d’aller très loin dans l’aventure. Claude l’a remarqué, puisqu’il l’a félicité sur ses réseaux sociaux !

Dorian a énormément souffert de la faim

Tout n’était pas rose sur le camp pour autant, puisque son équipe ne se nourrit que de riz, puisqu’aucun candidat ne sait pécher : « On a essayé… Mais, jusqu’alors, nous n’avons pas encore trouvé le super pêcheur au sein de notre tribu. En attendant, c’est du riz à chaque repas, car on ne trouve absolument rien à manger dans le camp !« . Et cela vient réellement compliquer son jeu et son aventure, même s’il était conscient que ce ne serait pas facile (après tout, il s’agit d’une émission de survie) : « Je souffre de la faim depuis le début du jeu. C’est, pour moi, la plus grande difficulté à surmonter, au quotidien, dans cette aventure. Je me sens toujours aussi motivé, mais, physiquement, ça devient très dur. Mon corps commence à manquer de carburant. Heureusement, avec l’adrénaline, j’arrive encore à donner le meilleur de moi-même dans les épreuves et à faire briller mon équipe« .

Brice et Dorian réunis par la réunification

En imaginant qu’aucun des deux candidats ne soit éliminé, les deux amis vont pouvoir se retrouver dès ce vendredi 16 octobre puisque la réunification a enfin lieu. En revanche, comme l’expliquait récemment Denis Brogniart, un changement décisif est à noter. Chaque épique choisira son propre ambassadeur, et non celui de l’équipe adverse. Et ce choix sera crucial et compliqué, puisque les deux ambassadeurs devront se mettre d’accord pour éliminer un ou une candidat.e. S’ils ne parviennent pas à accorder leur violon, c’est l’un d’eux qui est éliminé.

S’ils parviennent à passer entre les mailles du filet, Dorian et Brice seront à nouveau réunis, et leur amitié leur sera surement d’une grande aide pour la suite du jeu. On se doute en effet que les équipes initiales se formeront à nouveau naturellement, et les Verts (le Grand-Est) part avec un avantage puisqu’il s’agit de la seule équipe qui compte encore tous ses membres. De quoi effrayer les autres concurrents qui feront sans doute tout ce qu’ils peuvent pour les éliminer, afin de les fragiliser.