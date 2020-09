Koh Lanta : critiquée à cause de ses poils, Alix répond, soutenue par Denis Brogniart

Alix a impressionné les autres aventuriers et les internautes lors de la première épreuve de confort individuelle proposée par Koh Lanta – Les 4 Terres. Les participants devaient se tenir dos à poteau, dans une position bien inconfortable qui provoque très facilement des crampes et la tétanisation du corps. Si certains n’ont pas duré plus de quelques minutes, Alix et Bertrand-Kamal se sont affrontés jusqu’à la fin, et c’est finalement la candidate de l’équipe du Sud qui est sortie grande gagnante de l’épreuve, après plus d’une heure de torture physique. Tout se jouait au mental !

Alix leader de la nouvelle équipe des jaunes

Grâce à cette victoire, Alix a remporté un collier d’immunité en plus d’un foulard jaune. Car les quatre équipes ont désormais été fusionnées pour n’en former que deux, portées par Alix d’un côté (les jaunes, donc) et Bertrand-Kamal de l’autre (l’équipe des rouges). Et la jeune femme a formé une équipe qui a impressionné les internautes tant elle semble, sur le papier, imbattable. Et les candidats l’ont prouvé lors de la première (et très technique) épreuve d’immunité. L’équipe jaune a surclassé l’équipe rouge qui a décidé de se passer d’Adrien, aventurier trop stratège qui s’est perdu dans ses propres manigances.

Alix : un problème de poils ?

Mais malheureusement, ce n’est pas la victoire d’Alix ou la victoire de son équipe, ni même l’élimination d’Adrien qui a fait le plus parler sur les réseaux sociaux, mais les aisselles d’Alix. La jeune femme a été filmée lors de son épreuve, et les internautes ont donc pu découvrir que ses poils sous les bras repoussaient – logique, elle est sur une île déserte. Mais certains trolls sur les réseaux sociaux ont préféré s’indigner de la présence de ces poils plutôt que de féliciter Alix pour ce bel exploit.

C’est une série de commentaires d’une rare stupidité que nous avons pu voir sur Twitter. Petits exemples du florilèges : « Désolé mais des poils sous les bras, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, c’est dégueulasse« , « Tout le monde devrait se raser sous les bras en fait« , « Alix, les poils sous les bras !« . Mais le pire reste sans doute ce conseil d’un internaute : « Une femme devrait rester une femme… Pour les prochaines candidates, pensez à l’épilation définitive avant d’embarquer !!!«

Alix soutenue par Denis Brogniart

La jeune femme l’a prouvé pendant l’émission et les quelques épisodes que nous avons vu : elle sait se défendre et possède une belle force mentale. Elle a donc répondu sans détour, et sans trop non plus développer son propos – inutile avec ce genre de pseudo-polémique : « Apparemment en 2020, même lorsque que tu pars faire une aventure en mode survie… la pilosité féminine reste un tabou ».

Alix a pu compter sur le soutien d’une autre candidate, Florence, qui n’a pas pu laisser passer le commentaire dont nous vous parlions précédemment au sujet de l’épilation définitive : « Mdr le mec qui parle d’épilation définitive, c’est sûr que lui c’est un con définitif« .

Et surtout, Denis Brogniart a aussi réagit ! L’animateur se rapproche chaque année des participants, et n’hésite pas à faire entendre sa voix sur les réseaux sociaux. Il avait farouchement défendu les candidats de la précédente saison, qui recevaient énormément de critiques et dont certains étaient même menacés. Aujourd’hui, il a apporté tout son soutien à Alix et n’a pas hésité à la féliciter pour ses compétences (car c’est ça l’essence même de Koh Lanta) : « Voilà qui permet aux sceptiques très nombreux chaque année de comprendre que sur #kohlanta il n’y a pas d’épilation programmée. Ma chère ALIX, bravo pour ta victoire… ton humour et ton recul par rapport à la repousse des poils!!! ».

Voilà qui permet aux sceptiques très nombreux chaque année de comprendre que sur #KohLanta il n’y a pas d’épilation programmée. Ma chère ALIX, bravo pour ta victoire… ton humour et ton recul par rapport à la repousse des poils!!!😉 https://t.co/7zN0k0ZcAR — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) September 27, 2020

Une saison à la hauteur ?

Les 4 terres à la lourde tâche de passer après L’île des héros, sans doute la saison la plus plébiscitée par les téléspectateurs. Et on peut dire que cette nouvelle édition les séduit. Les audiences sont hautes et stables, et les rebondissements sont nombreux (les éliminations ne manquent pas de surprise). Il nous reste à voir comment les autres épisodes s’en sortiront, mais pour le moment, TF1 gère très bien cette nouvelle saison et les candidats sélectionnés ont pour la plupart prouvé qu’ils étaient d’excellents choix de casting.