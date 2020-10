Koh Lanta : Denis Brogniart se confie sur la réunification et les gros changements !

Les internautes ont quelque peu été déboussolés en découvrant les premières images de Koh Lanta – Les 4 Terres puisque quatre équipes s’affrontaient en début d’aventure. Les candidats défendaient en effet les couleurs de leur région, ce qui apportait à l’émission un aspect chauvin bienvenue. Et si l’équipe du Grand-Est a notamment impressionné les internautes, quelques épisodes plus tard, une première réunification a eu lieu. Les quatre équipes sont devenues deux, la première dirigée par Alix (arrivée première à l’épreuve de confort) et la seconde par Bertrand-Kamal (arrivé deuxième).

La réunification : toujours un grand moment dans Koh Lanta

Les fans de l’émission le savent, la réunification est l’un des moments les plus attendus et redoutés. Les stratégies commencent véritablement à ce moment-là puisque les participants ne sont plus en équipe et avancent seul. Il faut se montrer fort mais pas trop – au risque d’inquiéter les autres et d’être éliminé, et former de bonnes alliances pour aller le plus loin possible dans l’aventure. Chaque année, des candidats se cassent les dents à tenter de sauver leur peau grâce à des stratégies. On se rappelle tous d’Ahmad l’année dernière, piètre aventurier mais fin stratège.

Cette année, les participants les plus tournés vers la stratégie ont été rapidement éliminés par leurs camarades. Ils manquaient de subtilité, comme Adrien, qui a dès le premier jour voulu jouer le jeu de la manipulation, ou Sébastien, éliminé la semaine passée. Mais cette année, un changement pourrait venir tout bouleverser et c’est Denis Brogniart qui l’explique.

Un candidat éliminé par les ambassadeurs

Chaque année, deux candidats (un de chaque équipe) est choisi pour tenir le rôle d’ambassadeur. Chaque équipe choisit l’ambassadeur de l’équipe adverse et il s’agit d’un choix stratégique. Il faut choisir la personne la plus à même de craquer. En effet, les deux candidats choisis doivent se mettre d’accord pour éliminer un participant. Et logiquement, aucun ne veut mettre le nom d’une personne de son équipe. Il s’agit donc de convaincre, manipuler. Si les deux ambassadeurs ne parviennent pas à se mettre d’accord, l’un d’eux doit quitter l’aventure sur le champ.

Mais cette année, un changement a été opéré par la production. Les candidats ne doivent plus choisir l’ambassadeur de l’équipe adverse, mais l’ambassadeur de leur propre équipe. Et cela change tout ! «Chaque équipe doit choisir son propre ambassadeur, ce qui corse l’affaire… Il faut être volontaire ou désigné. Ça apporte forcément son lot de complications et de discussions. D’autant que si certains candidats sont prêts à se sacrifier, d’autres le refusent catégoriquement. Dans ces conditions, il faut choisir la personne la plus sûre, celle qui sera la moins à même de trahir quelqu’un de l’équipe.» a expliqué Denis Brogniart au Figaro.

Denis Brogniart promet une réunification mouvementée

L’animateur culte de l’émission a le sens du teasing et ses mots nous donnent encore plus envie de découvrir cet épisode : «C’est comme dans la vraie vie, avec des gens plus accueillants que d’autres. Certains sont contents de se rencontrer, d’autres de se retrouver. Certains ont été ensemble, puis séparés et se retrouvent ensuite. Que va-t-il se passer entre ces candidats qui se connaissent un peu, beaucoup, voire pas du tout?»

Denis Brogniart n’oublie pas de parler de Bertrand-Kamal, qui est devenu son ami après le tournage. Il l’a énormément soutenu alors qu’il luttait contre la maladie (l’animateur est sensible à la lutte contre le cancer, lui dont le père lui a été enlevé à cause d’un cancer) : « C’est pour moi très émouvant de le voir chaque vendredi soir dans la force de l’âge avec, en plus, un rôle prépondérant depuis le début de l’aventure. C’est un personnage important de cette saison. Et à l’annonce de son décès, pas une seconde de son aventure n’a été modifiée au montage. »

Pour savoir si nous aurons droit à une réunification aussi épique que celle de la saison précédente (avec l’art de la manipulation selon Claude, incroyable de roublardise face à Ahmad), il faudra se donner rendez-vous ce vendredi 16 octobre, à 21h05 sur TF1.