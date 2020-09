Koh-Lanta : Le mensonge de Brice à la production

C’est une révélation étonnante pour celui qui travaille aujourd’hui pour TF1. Le jeune Brice, 23 ans, aujourd’hui employé de TF1, n’a pas pu révéler une information de taille : il venait de tourner la prochaine saison de Koh-Lanta. Tenu au respect de la plus grande confidentialité, le jeune homme a du passer ce détail sous silence lors de son entretien avec la chaine de télévision.

« Après «Koh-Lanta», j’ai continué à chercher du travail et j’ai passé un entretien à TF1. Par contre, je n’ai en aucun cas dit que j’avais participé à l’émission. Mes collègues l’ont découvert il y a seulement quelques semaines quand ils ont vu mon portrait », confie le Creusois au Figaro.

Un mensonge auprès de tout l’entourage du jeune aventurier

Le compétiteur n’a effet pas pu confier sa participation à la prochaine saison de l’émission phare de TF1 à ses collègues. De quoi leur laisser la surprise, jusqu’au dernier moment.

« Je ne voulais pas mentir car ce n’est pas bien. Mais vu que j’étais sous contrat, même si c’était TF1, je n’avais pas le droit d’en parler et j’ai été obligé de changer mon CV, prétextant que j’avais travaillé trois mois dans une radio locale. C’était bizarre de mentir à mes collègues qui travaillaient à TF1 mais au final la mission n’a pas été longue », explique l’aventurier.

Afin de conserver son mensonge crédible, Brice a dû se pencher sur son compte Instagram. Fier de sa participation à Koh-Lanta, le jeune homme avait posté une image de lui avec un badge de TF1 en main, image qu’il a dû retirer avant de soulever des questionnements.

Les proches de Brice eux aussi ont été maintenu dans l’ignorance jusqu’au dernier moment : « Je ne l’avais dit qu’à ma famille. Il n’y avait que mes trois sœurs et mes parents qui le savaient. Quand mes amis ont découvert que j’avais fait «Koh-Lanta», ils ont été extrêmement choqués car je leur avais raconté des bobards comme quoi j’étais parti en vacances au Maroc » a t’il révélé lors de son interview au Figaro.

Brice, un candidat déjà largement remarqué du public

Bien que faisant partie des plus jeunes participants de cette nouvelle saison, Brice s’est déjà fait remarquer comme un sportif redoutable. Compétiteur, l’aventurier a tenu à marquer sa première épreuve de l’aventure par une véritable performance. De quoi épater le public, dès la première émission.

Afin de gagner une épreuve de confort, le jeune homme s’est allié à son coéquipier Dorian, pour porter plus de 50 kilos à bout de bras : « J’ai mis du temps à m’en remettre. En arrivant sur notre campement, j’avais encore mal aux jambes, je n’étais pas bien, j’avais la tête qui tournait. Sur le moment, je me suis dit qu’on avait peut-être grillé toutes nos forces pour la suite de l’aventure », confie t’il, pour TV Mag.

Une entrée en matière brutale pour Brice, qui reconnait toutefois qu’un tel dépassement de soi constituait un défi idéal pour entamer l’aventure dans le meilleur état d’esprit possible : « Cette première épreuve est certainement la plus dure. C’était extrêmement physique, il faisait très chaud, la corde était lourde. Avec Dorian, qui est un spécialiste de la course, on s’est compris en un regard, on était très durs à battre car cette épreuve était taillée pour nous. Ça nous a mis dans une très bonne dynamique ».

Un candidat qui n’en n’est pas à sa première émission de télévision.

A 23 ans, le jeune animateur radio était prêt à tout pour participer à Koh-Lanta, y compris à mentir à la production de TF1, en masquant quelques détails de son passé. En 2016, en effet, le jeune homme avait notamment participé à l’émission de Jean-Luc Reichmann, les « 12 coups de midi », un jeu de culture générale.

Le présentateur du jeu l’a toutefois reconnu et épinglé sur les réseaux sociaux : « Vu !!… Super Brice, candidat aux 12 Coups de Midi sur @kohlantatf1 », a-t-il partagé, en publiant par la même occasion des images du jeune homme sur son plateau. Les plus anciens fans de l’émission ont même reconnu le visage du jeune Brice, laissant eux aussi des commentaires encourageants au nouvel aventurier.