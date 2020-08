Julie (La Villa des Cœurs Brisés 5) : retour de flamme avec Antoine ? Elle dit tout !

Alors que les deux tourtereaux s’étaient rencontrés pour la première fois dans une autre émission de télé-réalité, « 10 couples parfaits », il aura fallu des retrouvailles dans « La Villa des Cœurs Brisés » pour que leur relation se solidifie. Malheureusement, ce ne fut l’affaire que de quelques semaines, puisque les fans des deux jeunes gens ont pu découvrir leur rupture. Pour autant, les rumeurs de remise en couple ne se sont pas arrêtées.

Julie s’exprime sur une possible réconciliation avec Antoine

Il y a une chose que l’on ne peut pas reprocher à Julie, c’est définitivement son franc-parler. Toujours honnête lorsqu’il est question de sa vie personnelle, la jeune femme ne manque jamais une occasion de mettre les choses au clair.

Malgré un attachement certain à son ex, il semblerait qu’elle commence à en avoir assez des rumeurs qui courent sur leur compte.

Il faut dire que sur les réseaux sociaux, les abonnés de Julie et d’Antoine s’en donnent à cœur joie en imaginant leur réconciliation.

Derrière cet espoir, les fans se basent sur un premier retour de flamme au début de leur histoire, laissant supposer que tout est possible.

Hélas pour eux, Julie n’a pas l’air de l’entendre de cette oreille et paraît bien sûr de son dernier choix.

En effet, désireuse de mettre les points sur les « i » et de stopper tous les espoirs de ses abonnés, la jolie brune a décidé de s’exprimer lors d’une séance de questions réponses.

Pendant cet événement, une fan du couple estime qu’il y a de l’espoir pour l’avenir de Julie et Antoine, révélant au passage qu’elle les trouve très bien ensemble. En retour, la star de télé-réalité ne pratique pas vraiment la langue de bois et assure qu’il faut arrêter d’espérer, parce que c’est « archi dead ».

Les choses sont donc claires pour tout le monde et les abonnés des deux candidats vont définitivement devoir passer à autre chose.

Durant ce message, Julie en profite également pour rassurer sa communauté sur la teneur de leur relation actuelle, qu’un certain nombre de personnes disaient tendue.

D’après la brunette, leurs rapports sont aujourd’hui plus cordiaux que par le passé, expliquant aussi que la haine ne sert à rien et qu’elle ne lui souhaite que du bonheur.

Antoine était-il trop jaloux avec Julie ?

Suite à leur rupture, Julie et Antoine n’étaient pas rentrés dans les détails des causes de cette séparation.

Malgré tout, du côté de la jeune femme, quelques éléments ont pu filtrer, notamment grâce à un jeu organisé par VdBuzz.

Durant cette session, la jolie brune est revenue sur les différentes raisons de leurs tensions, à commencer par la jalousie possessive du candidat de télé-réalité. De plus, il semblerait bien que ce dernier soit également insupportable à vivre, si l’on en croit en tout cas le point de vue de la principale concernée.

Pour finir, elle dévoilait également qu’Antoine était radin et superficiel, ce qui ne l’a pas empêché de le trouver attachant.

Au regard de ces révélations, on peut comprendre pourquoi la relation entre les deux ex n’était plus vraiment « cordiale », puisque cette avalanche de détails n’a pas dû plaire à l’ancienne conquête de la jeune femme.

Heureusement, tout est depuis rentré dans l’ordre, et on leur souhaite à chacun de retrouver l’amour au plus vite.