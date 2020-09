Jessica Thivenin critiquée sur l’éducation qu’elle donne à son fils, elle répond et s’énerve !

Après une absence de près de deux ans, Jessica Thivenin refait la une de l’actualité télévisuelle avec son grand retour à la télé-réalité. Dans Les Marseillais vs Le reste du monde, elle a été élue chef d’équipe par ses camarades de jeu, une manière pour elle de confirmer d’autant plus sa popularité. Mais cette arrivée n’a pas totalement convaincu les internautes. Ils regrettent que la maman de Maylone se clashe autant avec Carla, même lorsque celle-ci ne fait rien.

Mais aujourd’hui, ce n’est pas concernant sa participation à l’émission qu’elle fait parler d’elle. Si elle a décidé de répondre aux internautes sur les réseaux sociaux, c’est au sujet des critiques qu’elle reçoit concernant l’éducation qu’elle donne à son fils. Elle a donc tenu à se défendre et s’expliquer.

Jessica Thivenin, heureuse maman de Maylone

Jessica a ému des centaines de milliers de personnes avec sa grossesse particulièrement compliquée. Pour ne pas mettre la vie de son enfant en danger, elle a dû rester alitée de longues semaines. Son accouchement n’a pas été plus simple et rapidement Maylone a fait part de problèmes de santé préoccupants. Les internautes n’ont pas manqué de complimenter Jessica quant à son courage et sa force mentale.

Surtout, et contrairement à une Manon Marsault ou une Carla Moreau, ils la félicitent de s’éloigner des tournages d’émissions pour s’occuper pleinement de son enfant. La jeune femme ne voulait pas s’éloigner de son fils, lui dont la santé était si précaire qu’elle voulait profiter de chaque moment et être présente en cas de problèmes.

Mais on le sait, les réseaux sociaux ne font pas qu’envoyer des pluies de louanges. Il y a également beaucoup de critiques. Et si les candidates avaient l’habitude par le passé de voir leur physique ou leur attitude être énormément commentées, elles font face désormais à des reproches tout neufs qui concernent leur éducation.

Des mères indignes ? Les internautes se lâchent

Si les candidates comme Jessica, Jazz ou Manon ne répondent pas généralement aux critiques qu’elles reçoivent et qui les concernent directement, dès qu’il s’agit de leurs enfants, elles sortent les griffes. Il faut dire que les internautes ont beaucoup de choses à dire concernant l’éducation qu’elles donnent à leurs progénitures (et bizarrement – ou pas – les pères de famille ne sont pas concernés par ces critiques parfois violentes).

Dernièrement, un certain nombre de personnes reprochent à Jessica de vouloir mettre son enfant à la crèche alors qu’elle n’a pas – selon eux – un emploi du temps chargé et qu’elle peut donc pleinement s’occuper de lui. Mais Jessica a décidé de leur répondre et apporte un nouvel éclairage à cette polémique qui n’en est pas une :

« Pour les deux-trois abrutis (…) qui me disent : ‘toi et ton mari vous branlez rien de la journée, vous voulez mettre votre enfant à la crèche, c’est pour faire du sport…’ Je vais être claire, non ce n’est pas pour ça. Mon enfant je m’en occupe depuis 11 mois ! Il est tout le temps avec nous et il n’y a pas de soucis, je suis bien avec mon fils à la maison. Mais justement, on est que tous les trois tout le temps ! Mon fils, il ne voit pas d’autres enfants (…) Les gens qui me critiquent, arrêtez de me suivre, unfollow c’est facile. C’est toujours pareil ».

Jessica met un terme à la polémique naissante

On peut dire que la jeune maman a parfaitement répondu aux haters qui la critiquent sur les réseaux sociaux. D’abord, on comprend tout à fait qu’elle souhaite travailler sur la vie sociale de son enfant – Meghan Markle se pose d’ailleurs les mêmes questions concernant son jeune Archie.

Ensuite, on ne pourra que vous encourager tout comme elle à ne pas la suivre sur les réseaux sociaux si votre but est de la critiquer. Si la liberté d’expression est fondamentale, elle est vaine lorsqu’elle n’est utilisée que pour critiquer autrui. Jessica espère bien éteindre cette polémique et, à nos yeux, elle a parfaitement réussi la mission.