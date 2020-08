Manon Marsault félicitée pour l’éducation qu’elle donne à Tiago

Les candidats de télé-réalité sont des cibles faciles pour les internautes qui se plaisent à les critiquer, parfois pour des actes, des comportements, ou des paroles qui n’auraient pas mérité tant de haine. C’est le revers de la médaille : en s’affichant dans des émissions ou en partageant massivement leur vie sur les réseaux sociaux, ils savent qu’ils seront sans doute attaqués, ce qui les pousse parfois à se justifier sans cesse, pour éviter tout quiproquo.

Et forcément, les candidates qui deviennent maman n’échappe pas aux critiques concernant l’éducation de leurs enfants, ce qui a le don (souvent) de les agacer terriblement. Mais aujourd’hui, cet article qui concerne Manon Marsault prend le revers de la tendance puisqu’on vous parle des compliments qu’elle reçoit pour l’éducation qu’elle donne à son fils Tiago, en attendant que la famille ne s’agrandisse avec Angelina, pour le moment bien lotie dans le ventre de sa mère.

La surexposition des enfants critiquée sur les réseaux sociaux

La principale critique qui revient concernant l’éducation des enfants et la surexposition qu’ils subissent dès leur naissance. On se rappelle de la polémique provoquée par le choix de Manon Marsault et Julien Tanti d’ouvrir un compte Instagram à leur fils Tiago, alors qu’il n’était qu’un nourrisson. Pas traumatisés par le bad buzz, ils ont fait la même chose pour Angelina, bien que celle-ci ne soit pas encore née.

D’autres l’ont fait à leur tour comme Carla Moreau et Kévin Guedj pour leur petite Ruby ou Jazz et Laurent qui mettent d’autant plus leurs enfants Cayden et Chelsea en avant puisqu’ils sont les stars de leur propre émission de télé-réalité, la JLC Family.

Les internautes sont nombreux à critiquer ces choix de rendre célèbres des enfants qui n’ont rien demandé et de les exposer à une notoriété qui pourrait être terrible pour eux en grandissant. C’est sans doute pour cela qu’ils sont nombreux à avoir déménagé à Dubaï, afin que leurs enfants grandissent dans l’anonymat. Julien et Manon font en effet partis des derniers membres expatriés, eux qui sont récemment arrivés à Dubaï pour y vivre.

Manon se filme avec Tiago et convainc les internautes

Sur ses réseaux sociaux, Manon n’hésite pas à filmer son fils sous toutes ses coutures. Les vidéos font souvent craquer les internautes tant la bouille du petit Tiago est irrésistible. Mais elle ne montre pas que les jolis moments : la maman n’hésite pas à partager des vidéos où elle gronde son fils. Et les internautes aiment voir à quel point celui-ci semble bien élevé.

Dans une vidéo qui tourne sur TikTok on voit la maman expliquer que son fils a cassé une figurine qu’elle avait fait de ses mains. Et sans se faire prier, le petit garçon s’excuse à plusieurs reprises, ce qui a fait fondre le coeur des internautes qui n’ont pas manqué de souligner à quel point il semblait sage et bien élevé.

A la piscine à Dubaï, Julien s’est fait un malin plaisir à filmer sa femme qui réprimander leur enfant car celui-ci courait au bord de l’eau. Fermement, elle lui a indiqué de faire attention car il pourrait se blesser. Elle lui demandait donc s’il souhaitait se baigner d’aller progressivement dans l’eau sans courir. Un peu vexé, Tiago s’est éloigné, sous les yeux de sa mère qui le regardait attentivement tout en lui disant qu’elle voyait très bien qu’il accélérait le pas. Le petit finira par entrer dans l’eau calmement, comme demandé par Manon.

Ces vidéos ont convaincu les internautes que Tiago, malgré sa surexposition, était un enfant comme les autres, et que sa mère lui apprenait le respect des règles et de l’éducation. Cela est évidemment la base de toute éducation, mais les internautes ont visiblement été surpris de voir le petit garçon si bien élevé et poli. De quoi attendre aussi bien de la part d’Angelina, qui viendra dans quelques semaines compléter la jolie famille marseillaise.