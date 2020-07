Thibault Garcia et Jessica Thivenin (Les Marseillais) : le couple est brisé, ils font chambre à part !

Si le confinement peut rapprocher des couples, il peut également en séparer d’autres… et c’est ce qu’il se passe actuellement avec le célèbre couple de téléréalité Jessica Thivenin et Thibault Garcia !

Le confinement commence à être long et de nombreux couples se sont retrouvés confinés dans la même maison ou le même appartement.

Le confinement induit que les couples se voient toute la journée, sans pouvoir souffler ! Il faut que l’amour soit solide… Si certains sont très contents de cette situation et profitent de leur moitié, d’autres ne sont pas du même avis. Il semblerait que ce soit le cas pour Jessica Thivenin et Thibault Garcia des Marseillais.

Les Marseillais : Jessica et Thibault ont failli perdre leur fils Maylone !

En plus du confinement, ils viennent d’accueillir un petit Maylone il n’y a pas longtemps. Mais ce n’est pas tout, leur fils a une malformation qui a failli lui coûter la vie.

Ils ont récemment frôlé une horrible tragédie : Jessica a réussi à sauver de justesse son bébé en lui prodiguant les premiers secours. Difficile d’évoluer dans un environnement sain et de toujours rester optimiste !

Leur couple en a donc pris un sacré coup entre la peur de perdre leur enfant, le confinement et la fatigue. Des tensions se sont créées et font beaucoup de mal aux amoureux. Jessica a décidé de se livrer sur Snapchat, excédée par la situation.

« Ça va être un peu compliqué ce confinement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer » a-t-elle commencé. De plus, l’accès aux soins pour Maylone semble très compliqué. « Je pense que c’est pareil pour tous les couples, mais là ça commence vraiment à être compliqué » renchérit-elle.

Jessica Thivenin avoue : elle ne dort plus avec Thibault Garcia ! Leur couple est brisé

La jeune maman fait alors une révélation terrible à ses fans qui espèrent pourtant corps et âme que le couple va durer : elle a décidé de faire chambre à part avec Thibault. « Il me lance des piques pas gentilles donc moi, après, je suis méchante. Donc on s’est disputé. Le confinement n’arrange pas les choses. Il faut que ce coronavirus s’en aille vite. » explique-t-elle avec beaucoup de tristesse dans la voix.

Le confinement a-t-il fait péter les plombs à Jessica et Thibault ? En tous cas, Jessica accuse Thibault d’être abject avec elle ! Ce n’est pas la première fois que le couple est au bord de la rupture. En février, avant le confinement, ils ont failli rompre. « Avec mon chéri aujourd’hui, on s’est disputés. On a eu une grosse dispute. On a failli en rester là. Nous avons failli nous dire au revoir ».

Les jeunes parents sont souvent au bord de la rupture car élever un enfant s’avère très éprouvant. Mais le couple n’est pas aidé avec la malformation de Maylone !

Si Jessica Thivenin annonçait il y a quelques mois qu’elle allait se séparer de Thibault Garcia, elle ne l’a pourtant pas fait. Au vu des récents événements, il semblerait que le couple soit très fragile. Ils ne dorment déjà plus ensemble, ce qui annonce malheureusement une rupture prochaine ! Maylone va donc certainement se trouver avec des parents divorcés…