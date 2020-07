Le fils de Meghan Markle n’a pas d’ami : sa mère s’inquiète et cherche des solutions

Si Meghan Markle a suivi Harry, l’homme qu’elle aime, en Europe, elle n’aura jamais réussi à se faire sa place au sein de la famille royale. Celle qui a la dure tâche de passer après Kate Middleton – qui fait l’unanimité auprès des anglais comme des membres de la famille – n’est pas parvenue à se faire apprécier, ni adopter.

Les tabloids anglais ont rapidement mis en avant la tristesse et le désespoir de la jeune actrice, qui s’est délocalisée pour son amoureux, mais qui ne trouve aucunement la paix dans ce monde particulier de la monarchie, dont les codes et coutumes strictes ne lui vont pas.

Meghan Markle enceinte : un espoir de renouveau ?

Lorsque la famille royale a annoncé la grossesse de l’actrice vue notamment dans Suits, nombreux furent les anglais à entrevoir un avenir glorieux pour la famille, qui pourrait se solidifier avec cette belle annonce. Mais il n’en sera rien. Meghan présente Archie, mais rien ne change : elle apparaît toujours aussi triste.

Lorsqu’un journaliste lui demande comment elle va, elle semble surprise et très touché qu’une personne s’inquiète de son moral, de sa santé mentale. Après, on imagine, plusieurs discussions avec son époux, ils décident de partir vivre aux USA, renonçant de ce fait aux droits et devoirs qu’ils possèdent du fait de leur appartenance à la famille royale.

Des rumeurs persistantes sur le comportement de Meghan

De nombreux ouvrages sortent chaque année sur la famille royale, racontant les coulisses, les relations entre les différents membres. Meghan Markle a fait une entrée fracassante dans la famille, et beaucoup d’auteurs se complètent, mettant en avant un comportement soit disant irrespectueux (certains utilisent même le mot « vicieuse »).

Certains racontent que le Prince Harry a perdu beaucoup de ses amis à cause de sa femme, qui se serait montrée méchante avec certaines invitées amies du Prince lors de la soirée qui a suivi leur mariage. Récemment, on vous racontait une anecdote concernant une scène qui aurait choqué Kate Middleton. Meghan Markle s’en serait pris à un membre du personnel de la Duchesse, en lui disant qu’il doit être à ses ordres.

Proche de la personne agressée par Meghan, Kate aurait été littéralement choquée par le comportement de sa belle soeur.

Meghan Markle inquiète pour son fils ?

Aujourd’hui, si nous vous parlons de Meghan Markle, c’est pour mettre en avant les inquiétudes qu’elle ressentirait concernant son fils, et plus exactement sa vie sociale. Si le petit Archie n’a qu’un an, il ne vit qu’entouré d’adultes, ce qui inquiète sa maman qui aimerait qu’il soit entouré d’enfants de son âge.

Malheureusement, en décidant de partir vivre aux USA, Meghan Markle a privé son fils de la présence de ses trois cousins, George (6 ans), Charlotte (5 ans) et Louis (2 ans). Meghan n’est plus en contact avec la plupart des membres de sa famille, et seule sa grand-mère passe beaucoup de temps avec son fils.

Meghan veut rejoindre un groupe de bébés

L’actrice aimerait que son fils apprenne des compétences émotionnelles et sociales qu’il ne peut avoir qu’en étant au contact d’autres enfants. D’après un ami de la jeune femme, elle voudrait rejoindre un groupe pour bébés.

Le but de ces groupes est de se retrouver plusieurs fois par semaine, afin que les enfants se découvrent, jouent ensemble et interagissent. « Cela donnerait l’opportunité à Archie de jouer avec d’autres tout-petits et aiderait le développement de son cerveau« .

Mais Meghan Markle a peur que sa notoriété ne l’empêche de totalement faire partie d’un groupe, simplement en tant que mère. « Elle dit qu’elle est bien trop connue pour faire des choses normales« .

Cependant, d’après l’ami en question (dont les propos ont été reportés par le Daily Mail), ce serait une excellente idée pour Meghan et Archie : « En plus, ce serait l’occasion d’être dans un endroit où elle pourrait juste être une maman et se faire de vrais amis. ».

On espère pour la comédienne qu’elle trouvera vite une solution et qu’elle mènera prochainement une vie paisible aux États-Unis, elle qui voulait y vivre pour y élever son fils, mais également avec en tête le but de poursuivre sa carrière d’actrice.