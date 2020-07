Dita Istrefi de retour : elle explique pourquoi elle avait disparu !

La nouvelle a bousculé le monde de la télé-réalité : Dita Istrefi aurait disparu. Ses amis ont en effet rendu public le fait qu’ils étaient sans nouvelle d’elle, et qu’elle ne recevait même pas les messages qu’ils lui envoyaient. Ils ont demandé aux internautes si quelqu’un savait où elle se trouvait et espéraient avoir rapidement des nouvelles.

Forcément, l’histoire est devenue virale, chacun y allant de sa théorie. Des vidéos ont été dévoilées par le blogueur Aqababe, dans lesquelles Dita semblait pleurer. Et si sa mère avait rassuré ses fans, expliquant que la jeune femme n’avait simplement plus de téléphone, nous avons aujourd’hui des nouvelles de la principale concernée.

Dita a disparu… des réseaux sociaux !

Les candidats de télé-réalité deviennent tous (ou en tout cas l’immense majorité) des influenceurs une fois qu’ils ont acquit une certaines notoriété du fait de leur participation à un programme généralement très suivi (surtout sur W9).

C’est le cas de Dita Istrefi, qui s’est fait connaître en participant aux Princes et Princesses de l’amour. Le physique de la jeune femme couplé à un tempérament de feu et des punchlines cinglantes ont fait d’elle une des candidates marquantes du programme.

Forte de près de 500 000 abonnés, elle a donc débuté une nouvelle carrière sur les réseaux sociaux. Comme tous les autres, le téléphone devient alors l’extension de sa main et il est très rare de voir ces personnalités absentes des réseaux sociaux plus de quelques heures.

Pourtant, c’est plusieurs jours que la jeune femme a disparu, ce qui a poussé ses proches à s’inquiéter. Mais si disparition il y a eu, c’est seulement sur les réseaux sociaux. Dita allait très bien et était en compagnie de son petit-ami, avec qui elle est aujourd’hui séparée.

Un téléphone perdu et des codes oubliés : disparition enclenchée

Si Dita a disparu des réseaux sociaux, c’est tout simplement car elle a cassé son téléphone. Elle a raconté ses péripéties pour rassurer ses fans : « Je n’ai pas voulu m’éloigner des réseaux sociaux, c’est juste que j’ai cassé mon téléphone. Quand j’en ai racheté un nouveau, je ne me souvenais pas de mes mots de passe iCloud et de mes réseaux sociaux. Je ne pouvais plus me connecter, je n’avais plus rien. Je n’ai pu contacter personne pendant les premiers jours. Avec le recul, je me suis dit que je me sentais mieux sans réseaux sociaux et j’ai décidé de faire une pause ».

Des rumeurs de violence conjugale complètement fausses

Quand les internautes ont su qu’elle se trouvait avec son petit-ami, des rumeurs courant autour de possibles violences conjugales ont commencé à voir le jour sur Twitter, devenant rapidement virale.

Et si la jeune femme va très mal depuis sa rupture, elle n’a en aucun cas été victime des coups de son ancien conjoint. Elle a tenu à s’expliquer là dessus également :

« Non, il ne m’a pas battue, je n’avais pas de bleus. C’est vrai que ce n’était pas la joie, on se disputait beaucoup. Aujourd’hui, c’est fini. On s’est trop pris la tête, on s’aimait passionnément… J’ai l’impression d’être toujours attirée par les hommes violents inconsciemment. Je l’aime encore et je ne veux pas lui manquer de respect. L’amour passionnel est parfois destructeur. Je ne mange plus. Je vais me reconstruire et aller de l’avant. »

Des déclarations qui rassurent ses fans sans pour autant les combler, eux qui s’inquiètent de la santé mentale de la jeune femme, visiblement très fragilisée par sa rupture. On espère pour elle que ce sevrage des réseaux sociaux lui aura en tout cas été bénéfique malgré tout et qu’elle reviendra encore plus forte. On aurait en tout cas beaucoup aimé la voir dans le casting des Marseillais vs Le reste du monde.

L’émission est actuellement en tournage et de nombreux clashs ont déjà eu lieux, notamment un opposant Greg à Maeva. Tout le monde s’en mêlé et c’est Mélanie Da Cruz (qui fait un retour surprise à la télévision après quatre ans d’absence) qui aurait réussi à avoir le dernier mot, arrivant même à calmer Maeva. On a hâte de découvrir les images !