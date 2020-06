Dita Istrefi (Les Princes et Princesses de l’amour), exclu : a-t-elle vraiment disparu ? On vous dit tout !

C’est une affaire angoissante qui s’est immiscée dans le monde de la télé-réalité ! Dita Istrefi, notamment révélée grâce aux émissions Les Princes et Princesses de l’amour saison 2 et les Marseillais vs le Reste du monde, a disparu. Elle ne donne plus aucun signe de vie, ni à ses proches, ni à ses fans… Personne ne savait ce qu’il se passait.

Dita Istrefi : vraiment disparue ? On vous en dit plus

Elle ne poste plus rien depuis plusieurs semaines sur aucun réseau social, ce qui est tout de même assez inhabituel de sa part. Son compte Instagram suivi par 494 000 personnes, n’a plus rien posté depuis fin mai. Plusieurs candidats de télé-réalité ont fini par partager leurs doutes quant à la bonne santé de leur amie.

Hilona, qui a participé aux mêmes émissions que Dita Istrefi, a partagé ses doutes sur les réseaux sociaux. Elle a dit à ses fans que s’ils avaient des nouvelles de Dita, il fallait lui dire ou prévenir ses amis car elle commençait à s’inquiéter sur sa santé. Hilona a rajouté que Dita était quelqu’un d’extrêmement gentil et qu’elle ne voyait pas la méchanceté chez les gens.

De plus, cette dernière ne répondait à personne et c’est pour ça que Bryan, son ex-compagnon, a partagé ses angoisses. Il a demandé à ses abonnés de lui envoyer un message sur Snapchat si quelqu’un savait quelque chose. Bryan et Dita ne sont plus ensemble mais il a encore beaucoup d’affection pour elle et ne souhaite pas qui lui arrive malheur. Léa et Mary sont également inquiètes pour la jeune femme selon ses dires…

Dita Istrefi : selon nos dernières informations, elle va bien !

Mais nous venons d’avoir des informations très rassurantes ! Dita Istrefi irait en fait tout à fait bien, les appels à témoin ont donc été très utiles…

C’est le blogueur Aqababe qui a relayé la nouvelle : la belle blonde a été aperçue en train d’apprendre à conduire avec son nouveau compagnon. Elle aurait donc retrouvé l’amour dans les bras d’un autre homme ! Toujours selon Aqababe, elle est désormais en couple avec un albanais bruxellois dont on ne connaît pas le nom.

Leur histoire d’amour est très sérieuse car le jeune homme lui aurait offert une Smart et présenté sa famille. Apparemment, Dita a quitté les réseaux sociaux un moment pour se recentrer sur sa vie personnelle.

Selon certaines sources, la mère de Dita Istrefi elle-même aurait confirmé que sa fille allait très bien sur le compte Instagram @clashtvshow. Elle aurait soi-disant perdu son téléphone… Cependant, il y a des points louches dans cette affaire.

Le même compte Instagram aurait expliqué que l’histoire d’amour entre la jeune femme et son albanais bruxellois serait particulièrement étrange… « Elle a dit à sa mère de ne pas lui envoyer de messages, ni de l’appeler quand elle est avec son mec. Cette histoire est bizarre. »

Dita Istrefi se serait donc isolée avec son nouveau chéri et ne voudrait pas de nouvelles des gens lorsqu’elle est avec lui.

Dita Istrefi : toujours aucune réaction de la part de la jeune femme

Pour le moment, la candidate de télé-réalité ne s’est pas prononcée sur le sujet. Cela fait quelques temps qu’elle n’est plus très active sur les réseaux sociaux alors qu’elle postait régulièrement de belles photos d’elle auparavant. Ces explications vont-elles suffire à ses proches et à ses fans ? La jolie blonde va-t-elle enfin donner un signe de vie ? Seul le temps nous le dira…

En attendant, ses fans peuvent se consoler en regardant des anciennes photos Instagram de leur star de télé-réalité préférée. Dita Istrefi aimait beaucoup poster des photos dans diverses tenues et en maillots de bain. Chacune de ses photos récoltaient des dizaines de milliers de likes. Autant suivie par des hommes que par des femmes, elle semblait faire l’unanimité auprès des internautes fans de télé-réalité. Ils attendent surement son grand retour sur Instagram avec impatience…

Peut-être que la belle blonde va enfin révéler le nom et une photo de celui qu’elle aime. Cependant, on a de forts doutes car elle ne semble pas vouloir partager sa nouvelle vie avec tout le monde. Dita Istrefi a l’air d’apprécier le retour à l’anonymat et au calme, loin des réseaux sociaux qui sont parfois bien trop envahissants.