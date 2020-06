Dita Istrefi est-elle en danger ? Une vidéo inquiète ses fans

Énorme coup de buzz ou possible danger ? Nous l’ignorons. Mais tout ce que nous pouvons dire, c’est que la jeune Dita Istrefi, candidate de télé-réalité notamment vue dans Les Princes et les Princesses de l’Amour a fait la Une de l’actualité médiatique.

Ses amis étant sans nouvelle d’elle depuis plusieurs jours, ils ont partagé l’information sur leurs réseaux sociaux, demandant aux internautes si quelqu’un avait de ses nouvelles ou si quelqu’un savait où elle se trouvait. Il n’en fallait pas plus pour inquiéter ses fans.

Aqababe rassure les fans de Dita

Absente depuis plusieurs jours, elle ne répondait pas aux messages et pire, elle ne les recevait même pas. Ses amis se sont donc logiquement inquiétés, surtout lorsqu’on connait la personnalité des candidats de télé-réalité devenus influenceurs : ils partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux et ne sont de ce fait jamais très loin de leur téléphone portable.

Ses amis et camarades de télé-réalité SebyDaddy, Bryan Boy, Léa Mary et Hilona ont tous communiqué sur l’affaire, expliquant qu’ils étaient tous sans nouvelle. Finalement, nous apprenions via le compte Instagram clashtvshow que Dita allait bien et n’avait pas disparu. Sa mère avait en effet été contactée. Elle expliquait alors que sa fille n’avait plus de téléphone. Rien de plus.

Les fans ne sont pas convaincus

Le blogueur Aqababe, généralement très bien informé, a également apporté sa pierre à l’édifice en rassurant ses fans. Sur ses réseaux sociaux, il a en effet réagit au buzz :

Dita aperçue avant-hier en train de d’apprendre à conduire avec son mec en copilote. Elle s’est casée avec un Albanais bruxellois, c’est du sérieux entre eux, il lui a offert la Smart, lui a présenté sa famille ! Disparition des réseaux car elle fait sa vie, plus de peur que de mal tant mieux.

Un message qui se veut rassurant et qu’il explique son absence des réseaux sociaux. Vraisemblablement amoureuse de son nouveau petit-ami, elle semble profiter de lui au maximum sans penser à se soucier de ses amis, qui se sont inquiétés.

Une vidéo sème le doute

Mais un autre blogueur bien informé, Nabil, vient apporter une vidéo qui remet le doute dans la tête des internautes.

Il explique qu’il a reçu plusieurs vidéos de Dita qui ont été prises par une personne depuis sa fenêtre qui a reconnu la candidate de télé-réalité. Dita se trouve dans une voiture, accompagnée de deux hommes. On la voit pleurer et s’essuyer les yeux. Pour lui, cette vidéo n’est pas tellement rassurante, surtout qu’il assure que la jeune avait des problèmes d’argent.

Il conclut en disant que deux solutions s’offrent aux internautes : soit il s’agit d’un coup monté très bien orchestré pour provoquer le buzz en attendant son retour à l’antenne dans une télé-réalité ; soit Dita est réellement dans une fâcheuse posture.

Dita fait-elle tout ceci pour le buzz ?

Nous sommes tentés de ne pas faire des interprétations concernant une vidéo, étant donné sa qualité et l’absence de contexte. Impossible de savoir pourquoi Dita pleure, si elle pleure réellement ou pourquoi elle pleure.

Notre avis est plutôt de se ranger du côté d’Aqababe et de la mère de Dita qui encouragent les internautes à ne pas paniquer, les rassurant sur le fait que la jeune femme se porte très bien et qu’elle souhaite simplement couper avec les réseaux sociaux.

Et nous pouvons sans mal la comprendre : les influenceurs passent plusieurs heures par jour sur leur téléphone portable et cette volonté de vouloir s’en détacher pour passer des moments privilégiés avec son amoureux n’est pas incohérente.

Mais s’il s’agit d’un véritable buzz, nous pouvons dire que la candidate a parfaitement gérer son coup. On sait que les candidats de télé-réalité cherchent à faire gonfler leur notoriété à coup de buzz, ce qui lance parfois des rumeurs sur les réseaux sociaux.

On se rappelle notamment de l’entrée en scène de Mujdat dans Les Marseillais vs Le reste du monde, le petit-ami officiel de Milla, alors que celle-ci s’affichait avec Nacca dans l’émission. Les internautes ont crié à la manipulation, disant que tout ceci était scénarisé. Réel ou non, le buzz lui était bien présent !