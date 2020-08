Alix toujours en lien avec Benjamin Samat ? Elle répond une nouvelle fois et c’est catégorique !

La rupture entre Alix et Benjamin reste sans doute le plus grand moment de télé-réalité de récente mémoire, celui qui a supplanté la confrontation entre Milla Jasmine et Mujdat dans Les Marseillais vs Le reste du monde. Grâce à l’infidélité de Benji et l’arrivée d’Alix dans Les Marseillais aux Caraïbes, W9 a frappé très fort : la chaîne a battu son record d’audience (bien aidée par le confinement également).

Les téléspectateurs ont ainsi assisté à la séparation d’un des plus emblématiques couples des Marseillais. La grande majorité a pris le parti d’Alix, la femme trompée, tandis qu’Océane, celle avec qui Benji a fauté, s’est retrouvée critiquée de toute part.

Alix et Benjamin sont tous les deux célibataires

Après le tournage des Marseillais aux Caraïbes, les deux amoureux se sont donc définitivement séparés. Alix était pourtant décidée à donner une dernière chanson à celui qui partageait sa vie depuis un an. C’est en effet ensemble qu’ils ont quitté la villa, mais le jeune homme est revenu seul quelques jours plus tard pour annoncer qu’ils s’étaient officiellement séparés. La jeune femme n’a pas réussi à passer outre cet écart de conduite, elle qui disait qu’elle n’avait pas les capacités de pardon d’une Manon ou d’une Carla (également trompées par leur copain respectif).

Depuis, c’est seule que la jeune femme s’affiche. Bien entourée par ses amis et son chat, elle semble heureuse et épanouie, et a réussi à reprendre le poids qu’elle avait perdu à cause de cette soudaine rupture, qu’on imagine traumatisante pour elle.

Quant à Benjamin, il a rencontré celle qu’il décrivait comme son âme soeur (d’après la bande annonce) dans Les Marseillais vs Le reste du monde 5. Et l’heureuse élue était Marine El Himer, soit la soeur jumelle d’Océane. Mais cette histoire d’amour aura été éphémère puisque, quelques jours après la fin du tournage, les deux candidats ne sont plus ensemble. Ils s’assurent cependant un joli buzz pendant la diffusion, notamment avec l’arrivée d’Océane par la suite qui tombera de haut en apprenant la nouvelle.

Benjamin toujours amoureux d’Alix ?

Si les deux anciens amoureux sont séparés depuis plusieurs mois, beaucoup se demande si Benjamin ne regretterait pas cette infidélité. Cette faute a provoqué la fin de son couple et beaucoup pense qu’il aimerait se remettre avec Alix. Une récente photo du jeune homme le montre sur son téléphone, en train de regarder une photo de son ex. Il publie parfois des messages énigmatiques en story Instagram qui pourraient laisser sous entendre qu’il aimerait donner une nouvelle chance à son couple avec Alix.

La jeune femme pense-t-elle la même chose ? Il semblerait que non. Comme elle l’expliquait, elle n’a pas une grosse capacité de pardon et elle considère que le jeune homme l’a trahi en embrassant Océane. Elle ne veut donc pas se remettre avec lui et, pire encore, en a marre d’être constamment rattachée à cette ancienne relation, surtout qu’ils sont séparés depuis plusieurs mois.

Alix met les choses au clair sur Instagram

Les internautes aimaient tellement le couple qu’ils se sentent obligé de les rapprocher, encore et toujours, et de les taguer sur des publications qui les concernent l’un ou l’autre. Mais Alix en a marre. Pour tourner définitivement la page, elle aimerait que les internautes cessent de ressasser le passé. Et on peut la comprendre, quiconque a un ex sait que ce n’est pas évident d’avancer quand il paraît encore si présent. Elle a donc décidé de s’exprimer, sans filtre, sur cette situation :

« J’avais un petit message à vous faire passer à tous. En ce qui concerne mon ex relation. Vous savez, on s’est séparés au mois de décembre. Nous sommes actuellement en août. Il a le droit de refaire sa vie. Et moi j’ai le droit qu’on me foute la paix. S’il-vous-plait, arrêtez de m’identifier à chaque fois qu’il fait un truc ou même moi dès que je fais un truc de l’identifier lui »

Le message est clair, surtout quand elle partage en story le message suivant : « Arrêtez de m’associer à des gens avec qui je n’ai plus rien à voir« . Alix oui. Alix et Benji non, en somme.