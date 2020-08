Paga et Océane, Marine et Benji, Greg et Angèle : les infos couples des Marseillais vs Le reste du monde

La nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde sera très certainement riche en disputes d’après les premières rumeurs et informations qui ont circulé. Mais nous en aurons pour notre argent en ce qui concerne les amourettes des participants. Rarement une émission aura permis la formation de tant de couples (à croire que l’émission s’est transformée en programme de dating).

Nous sommes donc en droit de nous poser plusieurs questions. Les couples ont-ils duré ? Comment gèrent-ils l’éloignement géographique ? Doivent-ils rester cachés en attendant la diffusion pour générer le buzz ? Dans cet article, on vous explique toutes les dernières informations, issues du compte Instagram @marie_spy_news.

Marine et Benji toujours ensemble ?

C’est le couple le plus surprenant de cette nouvelle saison. Alors que Benjamin sort d’une saison des Marseillais aux caraïbes dans laquelle il s’est rapprochée d’Océane El Himer (ce qui aura eu pour conséquence de provoquer la fin de sa relation avec Alix), le jeune homme est finalement tombé sous le charme….de la soeur jumelle d’Océane, Marine El Himer.

Personne n’y croyait, et pourtant, c’est vrai ! Les deux candidats se sont mis en couple pendant le tournage et leur relation se poursuit depuis. On les croyait séparés car Marine était rentrée sur Paris et les deux participants des Marseillais vs Le reste du monde s’étaient unfollow sur Instagram, mais cela aurait en réalité été voulu par la production qui souhaite sans doute provoquer le buzz. Ils se suivent à nouveau sur les réseaux sociaux et sont toujours ensemble.

Océane va emménager chez Paga ?

Quand elle est arrivée dans l’aventure, Océane El Himer a donc eu l’étrange surprise de voir son ex (et coup de coeur) Benji sortir avec sa soeur jumelle. Mais cela n’a semble-t-il pas fragilisé la relation entre les deux soeurs. De son côté, Océane a finalement décidé de laisser une chance à Paga. Les deux candidats s’étaient rapprochés lors de la précédente saison des Marseillais, mais elle avait en tête Benji et Paga avait de son côté craqué pour Victoria.

Ils se sont donc laissés une chance pendant ce tournage puisque tous deux célibataires, et cela semble parfaitement fonctionner entre les deux amoureux. D’après le compte Instagram @Marie_spy_news, Paga aurait été aperçu par des fans à Ikea. Il leur aurait dit qu’il cherchait un dressing XXL pour sa copine.

On peut en déduire que la jeune femme va passer beaucoup de temps chez Paga si celui-ci prévoit de lui faire beaucoup de place pour qu’elle puisse ranger ses vêtements. Sont-ils sur le point d’habiter ensemble ? Cela semble rapide mais, après tout, on ne compte pas en amour. D’autant plus que le meilleur ami de Paga semble vivre la même chose, toujours d’après le même compte Instagram. Sa copine Angèle, également rencontrée en tournage, devrait elle aussi prochainement vivre chez lui.

De l’eau dans le gaz entre Nacca et Éloïse ?

S’il y a un couple qui a surpris tout le monde, c’est bien celui que forment Nacca et Éloïse. Les téléspectateurs ont assisté à la naissance de leur relation, faite de disputes, de pleurs et de cris. Personne ne croyait en eux et pourtant, ils sont toujours ensemble aujourd’hui.

C’est donc en couple qu’ils ont participé à la nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde, et c’est également en couple qu’ils sont partis. Éloïse a en effet été éliminée par la famille des Marseillais. Pour lui montrer son amour, Nacca a décidé de quitter l’aventure.

Mais @Marie_spy-news nous apprend qu’il y a quelques frictions entre les deux amoureux. Nacca reprocherait à sa belle un certain manque d’investissement dans leur couple, tout comme sa passivité et son immaturité. On se rappelle tous de leurs disputes donc on a une petite idée de la nature de leur relation actuelle, si celle-ci est réellement parasitée par des clashs.

On retrouvera en tout cas tout ce beau monde très prochainement à la télévision sur W9. L’émission Les Marseillais vs Le reste du monde débute le 31 août prochain et s’annonce absolument exceptionnelle. On a hâte de découvrir comment tous ces couples vont se former !