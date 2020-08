Les Marseillais VS Le Reste du monde : Benjamin Samat, toujours en couple avec Marine El Himer ? Il fait taire les rumeurs

Beaucoup de bruit pour rien. Après avoir provoqué plusieurs polémiques en se mettant en couple avec Marine El Himer, Benjamin Samat annonce que c’est déjà fini. Ils s’étaient mis ensemble lors du tournage de la saison 5 des Marseillais VS Le Reste du monde, qui s’est déroulé durant le mois de juillet.

Le couple a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux : Benjamin avait trompé sa compagne avec qui il vivait, Alix, lors de la précédente édition de l’émission qui était diffusée durant le confinement. Et pas avec n’importe qui : il a embrassé la sœur jumelle de Marine El Himer, Océane, qui voulait absolument elle aussi se mettre en couple avec le beau brun.

D’où le scandale lors des rumeurs sur son couple avec Marine, lors du tournage qui a suivi les tourments sulfureux du trio Alix, Benjamin, Océane.

Tout est parti d’un commentaire sur Instagram

Si passer d’une aventure avec une jumelle à une relation avec l’autre était mal vu, les internautes ne les ont pas laissés tranquille jusque dans leur quotidien. Lors d’un barbecue organisé par Benjamin Samat, le candidat des Marseillais avait décidé d’inviter ses camarades d’aventure dans la maison qu’il partageait avec son ex… Alix.

Maeva Ghennam, qui fait partie de la famille des Marseillais dirigée par Julien Tanti, avait décidé de décliner l’invitation par respect pour sa meilleure amie Alix Desmoineaux. Les internautes ont alors assisté à une drôle de fête où l’on voyait Benjamin avec Océane, qui était folle amoureuse de lui lors de la précédente aventure, et sa copine… Marine, la jumelle d’Océane, tous les trois ensemble dans la cuisine en train de rire.

Le beau brun avait dû répondre en story au torrent de critiques en rétorquant à ses abonnés qu’il menait sa vie comme il l’entendait.

Ces polémiques font a priori partie du passé, puisque lui et Marine ne sont plus ensemble. Leur relation aura été de courte durée, puisque Benjamin se dit célibataire le mois après le tournage des Marseillais VS Le Reste du monde. Il l’a révélé dans une story le 17 août 2020, sur son compte Instagram : il a partagé le commentaire d’un qui le mettait en garde contre Marine El Himer.

« Elle like chez Benoît Paire… Celui juste avant toi… C’est un peu spécial« , a-t-il écrit à l’intention du candidat de télé-réalité, en faisant allusion à un passif supposé entre le tennisman âgé de 31 ans et la jeune femme.

« Je suis célibataire et elle aussi »

Après sa rupture avec Julien Guirado qui aurait été violent envers elle, Marine El Himer a passé, en juin 2020, des vacances dans le sud de la France avec Benoît Paire, ainsi qu’avec son amie Kellyn selon une information rapportée par Télé-Star. C’est pour cette raison que ce like aurait pu mal passer, mais Benjamin Samat rassure : ça ne le dérange pas. Et pour cause : « Pas d’inquiétude les copains. Je suis célibataire et elle aussi« , explique celui qui s’est fait connaître dans la troisième saison de La Belle et ses Princes. Marine El Himer a repris le post de son ex dans sa propre story Instagram, en ajoutant simplement : « Bien dit« . De quoi faire taire les rumeurs… et prouver que le couple a tourné la page.