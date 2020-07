Océane et Marine El Himer en froid à cause de Benji ? On a la réponse !

W9 prépare sa rentrée avec la prochaine saison des Marseillais vs Le reste du monde qui s’annonce explosive et épique. La chaîne nous a concocté un casting exceptionnel, sûrement l’un des plus prestigieux que nous avons eu l’occasion de voir dans une émission de télé-réalité.

Il ne manque en effet (presque) personne et tout est fait pour battre des records d’audience, entre le retour des certains candidats explosifs (Ricardo et Nehuda), les habituelles machines à buzz (Milla Jasmine, Maeva Ghennam…) et la présence des soeurs jumelles les plus célèbres du milieu (Marine et Océane El Himer).

Marine et Benji en couple ? La folle rumeur circule sur les réseaux sociaux

Parmi toutes les rumeurs qui sont arrivés jusqu’à nos oreilles, celle concernant le supposé couple que formeraient Benjamin Samat et Marine El Himer est sans doute celle qui a fait le plus parler, au point même où Gauthier El Himer, le frère de Marine, a en parlé sur ses réseaux sociaux.

Il a expliqué ne pas être en contact avec sa soeur (puisqu’elle est en tournage) mais que si cette rumeur s’avère être véridique, il aura deux, trois mot à dire à Marine tant il trouve que c’est « lamentable » par rapport au passif entre Benji et Océane.

Océane : après Benji, elle se met en couple avec Paga

Tout le monde se rappelle de la participation d’Océane dans Les Marseillais aux Caraïbes. Si la sulfureuse brune s’est d’abord rapprochée de Paga, elle a eu un coup de coeur pour Benjamin, pourtant en couple avec Alix. La suite, on la connait. Un jeu de séduction est lancé entre les deux candidats. Voyant Benjamin sensible à ses avances, Océane ne se bloque pas, et leur séduction aboutie à un baiser, regretté par la suite par le jeune homme.

Lorsqu’Alix débarque dans l’aventure, c’est une succession de clashs mémorables qui est arrivée sous nos yeux ébahis, permettant au passage à W9 de battre son record d’audience.

Mais pour cette saison des Marseillais vs Le reste du monde, Océane semble avoir finalement choisi de se mettre en couple avec Paga, d’après les premières fuites. Mais nous, on se demandait comment celle-ci allait réagir en découvrant que sa soeur jumelle sort avec son ancien coup de coeur.

Marine et Océane proches sur Instagram

Dans la story Instagram de Marine, nous la découvrons sous la douche avec sa soeur, toujours aussi complices et poches (pour les besoins d’un placement de produit). Plusieurs options s’offrent alors à nous.

Soit Marine et Benjamin ne sont pas en couple, et dans ce cas là, il n’y a aucune raison qui viendrait expliquer une supposée mésentente entre les deux soeurs.

Soit Marine est bien en couple avec Benjamin, mais Océane qui a tourné la page ne lui en tient pas rigueur et a décidé de ne pas en vouloir à sa soeur.

Ou alors, pour finir, Marine et Océane sont en effet en guerre (à cause de la relation entre Benji et Marine donc) mais pour les besoins du placement de produit, elles ont accepté de jouer la comédie.

Pour savoir laquelle de ces hypothèses est la bonne, il faudra cependant attendre que la diffusion commence. D’après certaines sources, le premier épisode devrait arriver sur W9 le 7 septembre prochain. Plus que quelques semaines de patience.

Une saison riche en disputes !

En invitant énormément de candidats qui ont déjà montré leur énorme caractère à la télévision, W9 savait que les clashs seraient nombreux, bruyants, et potentiellement mémorables. Car outre Greg et Maeva qui nous ont paraît-il offert une énorme dispute dès le début de l’aventure, nous assisterons également à la fin de l’amitié entre Carla et Manon, suite à un clash qui aurait eu lieu pendant l’anniversaire de Julien.

On compte également sur Ricardo et Nehuda pour dynamiser le tout. Quiconque a vu Les Anges 8 sait qu’ils sont capables d’assurer le spectacle.

Quant à Mélanie Da Cruz, on espère qu’elle n’a rien perdu de sa verve, elle qui enchaînait les punchlines dans Secret Story, Les Anges ou encore Friend Trip. On sait pas vous, mais nous, on a hâte de voir ces épisodes qui s’annoncent épiques !