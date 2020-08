Alix métamorphosée : elle dévoile son nouveau physique

Les candidats de télé-réalité sont constamment scrutés, analysés et (souvent) critiqués par les internautes qui s’amusent à commenter leur physique, en mettant en avant d’éventuels défauts. Cela peut créer de gros complexes chez eux, comme l’indiquait Jessica Thivenin sur Touche pas à mon poste. C’est en partie à cause des critiques qu’elle a décidé de passer l’étape de la chirurgie esthétique, afin de corriger des complexes physiques qu’elle n’avait pas avant de passer à la télévision.

A l’instar des mannequins ou actrices, on ne laisse aucune chance aux candidats qui doivent constamment apparaître parfaits. Et parmi les personnalités de la télé-réalité qui affichent constamment un physique de rêve, nous pouvons parler de la belle Alix, connue pour sa silhouette et la beauté de son visage.

Alix a perdu beaucoup de poids après sa séparation

Cela n’étonnerait pas grand monde (pas celles ou ceux qui ont connu une douloureuse rupture en tout cas), Alix a perdu beaucoup de poids lorsque son histoire avec Benjamin s’est terminée.

Pour rappel, la candidate a rejoint son compagnon (ils vivaient ensemble et avaient officialisé leur relation plus d’un an auparavant) dans Les Marseillais aux Caraïbes. Mais en arrivant, et alors que Benji ne se trouve pas dans la Villa, elle apprend que son copain l’a trompé avec Océane.

Anéantie, elle attend son retour pour avoir des explications, tandis que tous les candidats s’en mêlent et que les amis du jeune homme tentent de défendre (maladroitement) le marseillais.

Après plusieurs jours de dispute, des tentatives d’approches et de réconciliations, les deux candidats décident de quitter l’aventure ensemble (Alix devait partir et a demandé à Benji de la suivre). Mais le garçon fera finalement son retour peu après, indiquant qu’il est désormais célibataire.

Alix affiche son magnifique corps sur les réseaux sociaux

Anéantie par cette rupture aussi soudaine qu’inattendue, la jeune femme a eu dû mal à s’en remettre. Amoureuse de Benjamin, elle a dû apprendre à tourner la page et se reconstruire peu à peu. Mais la jeune femme est passée par une période qui n’est pas étrangère à beaucoup de personnes, celle du manque d’appétit, conséquence logique d’une douleur psychologique terrible.

De ce fait, elle a logiquement perdu du poids. Elle avait déclaré il y a quelques mois qu’elle ne pesait plus que 43 kg et, après avoir calculé son IMC (Indice de Masse Corporelle) elle avait constaté qu’elle était considérée comme maigre.

C’est donc une belle victoire que signe la jeune femme aujourd’hui, elle qui est heureuse d’annoncer aux internautes qu’elle a réussi à prendre 6,5 kg. Grâce à une photo, elle nous montre son nouveau physique et la belle candidate risque d’en faire craquer plus d’un. En sous-vêtements, elle nous dévoile ses nouvelles courbes, et affiche fièrement un corps bronzé et sculpté. On imagine qu’outre sa diète, elle a passé une bonne partie de ces dernières semaines à faire du sport. Comme on dit, « no pain, no gain ».

Alix victime de violences policières

Récemment, la jeune femme faisait parler d’elle pour s’être retrouvée au coeur d’une bagarre entre ses amis et des policiers espagnols. Sans raison, les forces de l’ordre s’en seraient prises à ses amis. Elle aurait filmé la scène, mais cela n’aurait pas été au goût des policiers qui s’en sont pris à elle, allant jusqu’à l’étrangler.

Ils lui ont par la suite pris son téléphone pour supprimer les preuves et aurait enfin déclarer qu’ils ne s’en sont pas pris à elle gratuitement, mais qu’elle avait attaqué plusieurs policiers. Alix a mis en avant l’incohérence de ces propos, elle qui n’a pas un gabarit suffisamment costaud pour faire peur à des policiers expérimentés et entraînés.

La jeune femme va en tout cas déposer une plainte et a tenu à remercier les internautes qui ont diffusé les vidéos. Elle pourra les rajouter à sa plainte et montrer au juge que les propos des policiers ne tiennent aucunement la route. On en saura plus dans les semaines à venir, mais Alix semble déterminée à ce que justice se fasse, elle qui passait juste des vacances entre amis en Espagne.