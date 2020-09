Alix (Les Marseillais) violemment agressée par la police en Espagne, elle s’exprime sur Instagram : découvrez la vidéo choc !

Les candidats de télé-réalité, de par leur notoriété, provoquent parfois indirectement des clashs ou bagarres en boîte de nuit. Mais des confrontations avec la police, c’est bien plus rare. Alix a pourtant vu sa soirée en Espagne partir en vrille lorsqu’elle a été agressée par la police. Alors que le blogueur Aqababe a révélé l’information le soir-même, elle s’est exprimée sur ses réseaux sociaux dès le lendemain, pour donner sa version des faits.

Choquée et tremblante, elle n’a pas hésité à montrer ses blessures tout en racontant cette histoire qui fait froid dans le dos. On vous explique tout !

Alix en vacances à Marbella !

On ignore comment il fait, mais le blogueur Aqababe est d’une source redoutable efficacité. Sur Snapchat, le jeune homme a indiqué qu’Alix se trouvait actuellement en vacances à Marbella et qu’elle avait été agressée par la police. Or, il aura eu vent de ce scoop seulement une heure après que la confrontation ait eu lieu.

Il précise qu’elle se trouvait avec ses amis en boîte de nuit et, en attendant les vidéos, montre le dernier Snap d’Alix dans lequel on peut justement apercevoir un homme en uniforme. Un internaute informe Aqababe que les policiers ont pris le téléphone d’Alix, et le blogueur explique aux internautes qu’il cherche actuellement les raisons d’une telle intervention policière.

Queques minutes plus tard, il révèle enfin la vidéo. On y voit une dizaine de policiers entourer Alix. La vidéo est malheureusement en mauvaise qualité, mais on devine la jeune femme au milieu de cette bagarre qui apparaît en effet violente.

Alix demande l’aide des internautes

Le lendemain, Alix (qui a réussi à trouver un téléphone) s’est exprimée sur ses réseaux sociaux. Elle a décidé d’expliquer cette histoire et surtout de demander de l’aide à ses fans en leur disant de partager des vidéos de cette soirée-là s’ils en ont sur les réseaux sociaux. La jeune femme ne se sent pas coupable de quoi que ce soit mais au contraire victime de violences policières.

» Toutes les personnes qui ont des vidéos de ce moment-là, s’il vous plait, partagez-les, envoyez-les. On a été violentés par la police. Sammy ils l’ont tabassé, ils lui ont pété une dent. Regardez mes poignets (elle montre de nombreux hématomes), j’en ai partout. Même ma prothèse d’hanche, je suis allée à l’hôpital, ils ont refusé de m’appeler un avocat « .

Elles demandent de l’aide aux internautes pour renforcer la plainte qu’elle souhaite déposer. Elle sait que des français étaient présents sur place, elle qui leur demandait de filmer pendant qu’elle se faisait agresser, consciente que cela pourrait l’aider face à un tribunal.

Alix arrêtée suite à une vidéo

Mais pourquoi Alix a-t-elle été arrêtée de la sorte ? Nous ignorons pourquoi le groupe d’amis s’est retrouvé avec la police, mais lorsque les forces de l’ordre espagnole ont commencé à être violentes avec son ami Sammy (la jeune femme explique qu’il n’y a « aucune histoire « ), Alix s’est emparée de son téléphone, leur demandant d’arrêter car elle avait des preuves filmées de leur comportement.

Ni une, ni deux, ils se sont rués sur elle, et l’ont violemment immobilisé. Elle raconte qu’un policier l’a étranglé avec ses deux mains tout en plaçant son genou sur son thorax, l’empêchant de ce fait de respirer. Cela rappelle la triste histoire de George Floyd (ce qui n’échappe pas à Alix), même si, heureusement pour elle, la jeune femme s’en est sortie.

» Au début moi j’ai même pas voulu m’en mêler quand j’ai vu qu’ils s’en prenaient aux garçons. J’ai juste sorti mon téléphone (…) Je suis choquée, le mec m’a étranglé en me regardant dans les yeux (…) Vous savez que je suis quelqu’un de franc, vous savez que je vous dis la vérité. Je suis quelqu’un qui ne supporte pas les injustices donc quand je vois mes amis en train de se faire violenter par la police, moi je sors juste mon téléphone « .

Alix conclut en disant que malgré les coups qu’elle a pu prendre, elle ne regrette pas d’avoir réagit, car c’était pour défendre ses amis, injustement agressés.