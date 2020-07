Alix (Les Marseillais aux Caraïbes) : révélations sur son histoire avec Benji !

Alors qu’ils ont vécu une jolie histoire d’amour par le passé, la relation entre Alix, candidate des « Marseillais aux Caraïbes » et Benjamin Samat semble définitivement derrière eux.

Pourtant, leurs admirateurs souhaitaient vivement un retour de flamme, mais les tromperies répétées du jeune homme ne pouvaient pas rester sans conséquence éternellement. Alix a donc tourné la page sur cette liaison tumultueuse, c’est en tout cas ce qu’elle a révélé sur son compte Instagram ces derniers jours.

Alex et Benji, une histoire qui appartient définitivement au passé

Dernièrement, dans les épisodes des « Marseillais aux Caraïbes », on en apprend un peu plus sur les raisons qui ont poussé Alix a quitté Benji. En effet, celui-ci ne s’est pas gêné pour la tromper avec Océane El Himer, une autre candidate emblématique de l’émission. Cela a d’ailleurs valu à cette dernière une bien mauvaise publicité sur les réseaux sociaux. Victime de nombreuses attaques, souvent violentes, sa sœur jumelle, Marine, a dû intervenir pour calmer le jeu. Quoi qu’il en soit, après que Alix se soit montrée virulente contre Océane, la jeune femme a dû quitter le programme, cordialement dirigée vers la sortie par la production. C’est en tout cas ce qu’elle confie sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur son compte Instagram, où elle est revenue dernièrement sur toute cette histoire de triangle amoureux.

« En ce qui concerne la droite que j’ai mis à Océane, car oui je lui ai mis une droite dans son casque et un peu dans sa tête aussi. J’étais très énervée pour les raisons que vous connaissez. Même si c’est une pauvre fille et que je la déteste, j’aimerais juste que les gens arrêtent de l’insulter. Ça fait un mois que ça dure. », a-t-elle demandé à ses abonnés.

Visiblement, Alix est bien consciente des dérives que peuvent entraîner la haine sur les réseaux sociaux, et c’est tout à son honneur de calmer la fougue des internautes, qui tentent de la défendre par ce biais.

Les révélations d’Alix sur sa rupture avec Benji

Comme le départ des deux tourtereaux l’avait laissé supposer dans « Les Marseillais aux Caraïbes », le couple n’a pas rompu directement après son retour en France. Malgré la tromperie qui a eu lieu dans le groupe, la jolie brune était toujours amoureuse de son homme, et était bien décidée à lui donner une seconde chance.

Malheureusement, Benji ne l’entendait manifestement pas de cette oreille, puisqu’il l’a ignoré très rapidement malgré ses problèmes de santé.

Pire encore, il lui a dit qu’il ne savait plus où il en était et qu’il devait réfléchir.

Très honnête, Alix avoue que cela n’a pas été facile, car elle l’aimait toujours profondément et s’attendait à ce que les choses s’arrangent. Toutefois, la tristesse semble définitivement derrière elle, puisqu’elle reconnaît aujourd’hui que le célibat à ses avantages.