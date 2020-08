Alix célibataire depuis Benjamin Samat ? Découvrez sa réponse hilarante

En quelques émissions, Alix est devenue l’une des candidates de télé-réalité préférée des internautes. Cette sublime jeune femme a très rapidement imposé un caractère bien trempé et ses clashs mémorables sont gravés dans la tête des téléspectateurs. Des Marseillais aux Princes et Princesses de l’Amour, elle a prouvé qu’elle était une candidate parfaite, capable d’enchaîner les punchlines.

Alix : une candidate qui a dû mal à trouver sa place

Son profil parfait pour la télé-réalité attise-t-il les jalousies ? C’est fort possible ! Dans Les Marseillais, la jeune femme a en tout cas toujours eu dû mal à se faire une vraie place. En couple avec Benjamin Samat, candidat emblématique du programme, Alix ne s’est pas forcément bien entendu avec ses amis d’aventure qui, de leurs côtés, espéraient que Benjamin ne sorte pas avec elle.

Après leur rupture, elle a très clairement annoncé qu’elle n’était plus en contact avec eux et qu’elle n’avait pas forcément l’intention de maintenir un semblant de relation. C’est simple, la seule personne avec qui la jeune femme a tissé des liens, c’est Maeva Ghennam, qu’elle considère comme une amie. Cette dernière était d’ailleurs extrêmement choquée par l’attitude de Benjamin lors du tournage des Marseillais aux Caraïbes et voulait prévenir son amie.

Son attitude a été complimentée par les internautes, heureux de voir que Maeva était prête à tout pour défendre les intérêts et l’intégrité de sa copine. Lorsqu’Alix est arrivée dans l’aventure, elle a ainsi pu compter sur son soutien sans faille.

Alix apprend l’infidélité de Benjamin en plein tournage

Petite piqure de rappel pour ceux du fond qui n’ont pas tout suivi. Benjamin a rejoint seul le tournage des Marseillais. Parmi les nouvelles arrivantes, il a pu retrouver Océane El Himer, jeune femme à la recherche du grand amour qu’il avait rencontré dans Les Princes de l’Amour. Si celle-ci tourne d’abord autour de Paga, elle semble avoir un vrai coup de coeur pour Benjamin. Le sachant en couple, elle tente quand même de se rapprocher de lui.

Et le jeune homme n’a pas refusé les avances d’Océane. Un jeu de séduction a commencé entre les deux candidats et s’est achevé par un baiser…que Benjamin a finalement regretté par la suite – sans pour autant prendre ses distances avec Océane.

Finalement, Alix débarque dans l’aventure et apprend que Benjamin l’a trompé. L’épisode de son arrivée a marqué un record d’audience pour W9 et les internautes ont pris la défense de la jeune femme, critiquant le comportement de son compagnon et des amis de celui-ci, qui lui trouvent des excuses.

Alix toujours célibataire aujourd’hui ?

La jeune femme, après seulement quelques jours d’aventure, décidera de quitter la villa, en demandant à Benjamin de la suivre s’il le souhaite. Le candidat accepte, mais reviendra finalement quelques jours plus tard pour annoncer officiellement leur séparation. Depuis, il a participé au cross (Les Marseillais vs Le reste du monde 5) et s’est mis en couple avec Marine El Himer, la soeur jumelle d’Océane. Mais cette histoire n’aura pas duré bien longtemps après le tournage puisqu’ils sont aujourd’hui séparés.

De son côté, Alix n’a pas communiqué sur sa vie amoureuse. Si elle est très active sur les réseaux sociaux, elle se montre généralement en compagnie d’amis, de son chat ou fait parler d’elle pour d’autres raisons que sa vie amoureuse. Récemment, elle a été agressée par des policiers espagnols et cette histoire se terminera en justice.

Elle a en tout cas décidé de répondre à une question que tout le monde se pose en postant sur Instagram une publication de la page @Wassim.tv qui montre un extrait de Secret Story dans lequel Marie Garet dit : « Je ne sais pas comment on fait ! Je n’ai jamais galoché personne dans ma vie. Je ne sais pas comment on fait pour galocher, ok ? C’est clair pour vous ? Je ne sais pas comment on fait ! »

Cet extrait a beaucoup fait rire la jeune femme, surtout que la page Instagram a imaginé que cette phrase de Marie était une réponse à la question suivante « Pourquoi t’es célibataire ?« . Alix a donc écrit, pleine d’ironie, qu’elle ne savait pas non plus comment « galoché ».