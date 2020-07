Adrien Laurent fait le buzz avec une vidéo incroyable : fake ou réalité ? On vous dit tout !

Adrien Laurent s’est fait connaître dans l’émission de M6 Garde à vous, avant de rejoindre la petite soeur de la chaîne, W9, avec Les Princes de l’Amour. Le candidat a mis en avant son physique hors norme (digne d’un bodybuilder) et a montré son côté dragueur, joueur, et parfois aussi manipulateur.

Son couple avec Elsa s’est rapidement imposé comme l’un des couples les plus emblématiques de la télé-réalité, avant leur séparation quelques mois plus tard.

Une carrière dans la télé-réalité et dans le sport

Le candidat, fort de sa notoriété, a donc allier de front deux carrière. Une dans la télé-réalité d’abord, puisque nous avons eu l’occasion de le découvrir également dans Les Anges de la télé-réalité ou dans La villa des coeurs brisés, et l’autre dans le sport, sa grande passion.

Son compte Instagram est ainsi dédié à sa pratique de la musculation, et le jeune homme a également créé une marque de sport, en plus d’avoir des partenariats avec d’autres marques évoluant dans le même milieu.

Il s’est de cette façon construit une large communauté, comprenant des fans de télé-réalité, et des passionnés de sport et musculation qui pouvaient suivre ses exercices et entraînement.

Le Ad Show : gros dérapage d’Adrien ?

Pendant le confinement, Adrien Laurent a beaucoup été critiqué sur Twitter pour ce qu’il appelle le Ad Show. Tous les soirs, il proposait à ses abonnés des vidéos de twerk, filmées par des abonnées qui espéraient être choisies par l’organisateur.

Il notait en effet les filles participantes, et demandait la même chose à ses abonnés. Tous les soirs, le show avait lieu et était massivement suivi. Mais certaines vidéos ont été jugées choquantes par la communauté de Twitter. Très vite, la polémique enfle, et les internautes parviennent à faire fermer le compte d’Adrien – qui est aussi son gagne-pain – à force de le signaler.

Pas de quoi atteindre le candidat qui a annoncé au mois de juillet le retour du Ad Show, mais sur Snapchat cette fois-ci. Et en plus de son show, il propose également des vidéos, dont une fait actuellement le buzz sur Twitter.

pardon ????????????? je crois rêver j'vais aller m'recoucher mdr j'ai cru voir une go laisser tomber son boug pour ad laurent pic.twitter.com/VqT4lQH3nj — 🗒🍓 (@l0406cm) July 8, 2020

Une jeune femme quitte son amoureux pour Adrien Laurent

La vidéo est en ce moment massivement relayée et commentée sur Twitter. On y voit Adrien Laurent, armé de son micro, se diriger en direction d’une jeune femme pour la draguer… alors qu’elle se trouve en compagnie de son petit-ami.

Celui-ci n’accepte pas de voir le candidat de télé-réalité arriver ainsi, et draguer ouvertement sa copine devant lui. Il s’énerve, ce qui a le don de faire rire le jeune homme, volontaire provoquant. Finalement, la jeune femme choisira non pas son amoureux, mais Adrien, et les deux partiront ensemble main dans la main, en courant pour échapper au petit-ami (évidemment) jaloux.

Sur Twitter, la déferlante éclate alors. Certains s’en prennent à la jeune femme, critiquant son comportement alors qu’elle se trouvait avec son amoureux. D’autres s’en prennent évidemment à Adrien Laurent, qu’ils accusent d’être obnubilé par sa propre personne. D’autant plus que le jeune homme écrit en commentaire de la vidéo : « Putain les gars… même les filles en couples sont intéressées« .

Une vidéo mise en scène par Adrien ?

Mais tout ceci ne serait en réalité qu’un gros fake selon un internaute. En effet, les personnes sur Twitter qui sont tombées sur la vidéo ne suivent pas forcément le compte Snapchat des amis d’Adrien présents et n’ont donc pas vu les autres stories. La vidéo a pris de l’ampleur car elle a été dévoilée hors contexte.

Sur le compte Snapchat de Hugolfd, on découvre en effet les coulisses de la vidéo et nous voyons le jeune homme tenir son micro, et se préparer pour l’action. Selon le compte Twitter qui a relayé la vidéo, cela montre bien que tout ceci est préparé.

Pour ceux qui disent que la vidéo d’AD Laurent c’est pas du fake.Regardez les coulisses mdrrr il vous a bien eu pic.twitter.com/78Zv768jHX — Scientistofmyn1 (@Scientistofmyn1) July 8, 2020

Pas forcément dirons-nous. Comme tout micro trottoir, une préparation est obligatoire avant de se lancer. Cela ne veut donc pas forcément dire que la vidéo est truquée. Ce n’est donc pas aujourd’hui que nous aurons le fin mot de l’histoire, et ce n’est pas aujourd’hui non plus qu’Adrien Laurent sera apprécié sur Twitter.