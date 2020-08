Demain nous appartient (spoilers) : découvrez ce qui attend Christelle, Betty, Laura et Marianne !

Déprogrammé pendant le confinement, à cause des mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre le Covid-19, le programme a pu faire son retour sur nos écrans au début de l’été. Au menu ? Des intrigues toujours plus poussées, loin de lasser les téléspectateurs, comme en témoignent les dernières audiences de la série. Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici ce qui vous attend dans les prochains épisodes de « Demain nous appartient ».

La situation se complique chez les Moreno

Cela fait quelques épisodes maintenant que la série accueille un nouveau personnage, Laura, qui n’est autre que la fille de Christelle Moreno, abandonnée après que cette dernière ait accouché sous X dans sa jeunesse.

En quête de vérité sur ses origines, la jeune fille s’est considérablement rapprochée de sa mère biologique au fur et à mesure de leur découverte.

Toutefois, depuis la révélation de cette filiation, la situation n’est pas au goût de Betty, la fille de Christelle et de son mari.

Au fil des jours, celle-ci a l’impression de perdre un peu plus sa mère, au point de nourrir une certaine haine vis-à-vis de sa demi-sœur.

Sa peur ne faisant que s’accroître, il semblerait que la copine de Nour soit prête à tout pour récupérer sa mère, et même au pire.

Une chose est certaine, ce conflit ne va pas s’arranger avec le dernier geste de Christelle pour Laura, puisque la mère de famille lui a fait don d’un rein. Il faut dire que la nouvelle venue était en grave danger de mort, et que cette greffe était l’ultime chance de sauver sa vie.

Plus que jamais jalouse de la relation entre cette sœur inconnue et sa mère, tout laisse à penser que Betty va bientôt passer à l’attaque.

Régulièrement, elle fait part de son malaise à son propre père, même si celui-ci ne semble pas des plus réceptifs.

De son côté, Christelle est parfaitement insouciante, trop heureuse qu’elle est d’avoir retrouvé sa fille, même s’il s’avère qu’elle cache de terribles secrets.

Il faut bien avouer que les derniers mois n’ont pas été faciles pour la jeune Betty, puisque ses parents ont décidé de prendre sous leur toit Charlie et Luke, les enfants du défunt Arnaud Molina, et que les premières heures de la cohabitation ne se sont pas déroulées sous les meilleurs auspices.

Le mariage de Marianne et Renaud semble bien mal parti

Après son viol particulièrement éprouvant, Marianne a dû faire face à une demande inattendue de la part de son compagnon, Renaud.

En effet, très amoureux de sa belle, celui-ci a décidé de la demande en mariage, même si le moment ne semblait pas vraiment bien choisi.

En toute logique, Marianne a souhaité prendre le temps de réfléchir un peu, mais il faut croire que le temps de la réflexion n’a que trop duré pour le directeur de l’hôpital. Pensant bien faire, celui-ci a décidé d’organiser une surprise, en rassemblant tous les proches et amis de leur couple dans le plus grand secret.

Dans la confidence, on peut donc retrouver Chloé, Alex, Maxime, Judith et même Samuel. Néanmoins, l’ex-mari de Marianne et père de ses 2 filles semble voir les problèmes venir et confie à Renaud que Marianne risque d’être de très mauvaise humeur.

Selon toute vraisemblance, ce dernier avait raison, puisque l’arrivée de la mère de Chloé ne se déroule pas exactement comme Renaud l’avait prévu…