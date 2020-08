Camille Combal : l’animateur star ressuscite un jeu télévisé culte de TF1 !

Camille Combal a commencé à se faire remarquer sur C8 dans l’émission de Cyril Hanouna, TPMP. Néanmoins, en 2018, l’animateur est arrivé sur TF1 et il a donné un second souffle à Danse avec les Stars. L’émission semble plutôt bien fonctionner et l’humour ainsi que l’énergie de Camille semblent plaire au public.

L’ancien protégé de Cyril Hanouna a très vite trouvé sa place sur la première chaîne française. Il a succédé à Jean-Pierre Foucault il y a peu dans le jeu incontournable Qui veut gagner des millions ? . Néanmoins, cette fois-ci, la chaîne est prête à lui donner une nouvelle responsabilité et Camille Combal va devenir omniprésent.

Le retour d’Une famille en or avec Camille Combal

Selon le média Télé-Loisirs, TF1 s’apprête à relancer un autre jeu culte qui se nomme Une Famille en Or. C’est l’animateur de 38 ans qui va prendre la relève et l’émission devrait arriver d’ici la fin de l’année. Pour le moment, la chaîne se fait discrète et elle n’a donné aucune information sur le créneau horaire du jeu télé.

Pour autant, on peut penser qu’Une famille en or avec Camille Combal sera diffusée entre 17h et 19h en semaine. Elle devrait donc avoir lieu juste avant le feuilleton Demain nous appartient avec Ingrid Chauvin.

Exclu. TF1 va relancer Une famille en or avec Camille Combal ! https://t.co/VcurJlkrmy pic.twitter.com/97Dbn9oyKN — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) August 6, 2020

Le concept d’Une famille en or

Pour rappel, Une famille en or met en avant deux familles qui s’affrontent et doivent donner le plus de bonnes réponses possibles. Ils doivent notamment répondre à des questions sur la vie courante qui ont été posées au préalable par des Français dans la rue. Ainsi, ces familles doivent penser aux réponses les plus citées dans les sondages afin de remporter des points et gagner le jeu.

Une famille en Or est adaptée d’une émission américaine et elle avait été introduite sur TF1 en 1990. Elle avait d’abord été animée par Patrick Roy puis, en 1992, c’était Bernard Montiel qui avait pris la relève. Le jeu est passé par plusieurs animateurs au fil de années comme Christophe Dechavanne, Cyril Hanouna ou encore Benjamin Castaldi.

Au fil des saisons, Une famille en or a changé plusieurs fois de chaînes. Alors qu’elle avait débuté sur TF1, elle avait déménagé sur C8 et même sur TMC. Ainsi, c’est un retour aux sources et Camille Combal devrait apporter une touche de modernité au jeu familial. Il semble être le candidat idéal et la chaîne espère attirer la jeune génération en le choisissant.

Les émissions de Camille Combal sur TF1

Depuis son arrivée sur TF1, Camille Combal a pris en main plusieurs émissions. Parmi elles, on retrouve :

– Danse avec les stars depuis 2018 avec Karine Ferri et une nouvelle saison est en préparation.

– Qui veut gagner des millions ? depuis janvier 2019

– En novembre 2019, il a animé Mask Singer, une émission adaptée d’un format sud-coréen où des personnalités masquées chantent sur scène.

– En 2020, il a participé à District Z, un jeu télé produit par Arthur et animé par Denis Brogniart.