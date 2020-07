Demain nous appartient, quel avenir pour la série ? (ATTENTION Spoilers)

Difficile de mettre en pause une série que les spectateurs suivent chaque soir depuis des années. Pourtant, TF1 n’a pas eu le choix, afin de préserver ses équipes de production et ses acteurs.

Alors que de nombreuses intrigues restaient à éclaircir, nul ne sait quand va pouvoir reprendre le tournage de la série. Sur les réseaux sociaux, les fans s’interrogent désormais sur le futur des personnages de Demain nous appartient.

Demain nous appartient, un succès populaire quotidien

Depuis son lancement en juillet 2017, la série Demain nous appartient a fait un bon bout de chemin sur la première chaîne de France. Alors que les audiences n’étaient pas forcément bonnes au départ de la diffusion, TF1 a continué de croire en son projet, et a bien eu raison si l’on regarde les derniers chiffres. En effet, après plus de 2 ans et demi de diffusion à l’antenne, Demain nous appartient attire aujourd’hui une moyenne de 4 millions de Français, chaque soir 19 h et 20 h. Cela représente notamment environ 18 % de parts de marché sur les ménagères de moins de 50 ans. Un joli score pour cette case horaire, où TF1 se retrouve en face du jeu phare de France 2, N’oubliez pas les paroles.

Les audiences de TF1 en berne après la suspension de Demain nous appartient

Demain nous appartient est une série tournée quasiment en temps réel. Ainsi, alors que TF1 dispose d’un certain nombre d’épisodes d’avance tout au long de l’année, en cas de retard sur le tournage, la diffusion à court terme peut s’en trouver menacée. C’est exactement ce qu’il s’est passé depuis le début de la crise du coronavirus, puisque pour des raisons sanitaires évidentes, la première chaîne a décidé de suspendre le tournage pour une durée indéterminée. Conséquence directe de cette décision sans appel, les épisodes encore à disposition de TF1 se sont réduits comme peau de chagrin, obligeant cette dernière à mettre également en pause la diffusion du programme.

Remplacée par une quotidienne de l’émission Sept à Huit, présentée par Harry Roselmack, les audiences de la case horaire détenue normalement par la série ne font plus recette. Suivi en moyenne par 2 millions de téléspectateurs, le présentateur vedette de TF1 ne parvient pas à égaler les scores de Demain nous appartient.

Que réservent les prochains épisodes de Demain nous appartient ?

Avec de nombreuses intrigues en suspens, les théories vont bon train sur les réseaux sociaux, aidées en partie par les extraits de la suite déjà proposés par TF1.

Tout le monde s’interroge donc sur l’identité du violeur d’Amanda ?

Est-ce que c’est Fred, le responsable de la salle de sport, Maxime, même si cela semble peu probable, ou un autre homme connu ou inconnu du public ?

Sans oublier le sort de Thomas, toujours en prison, bien que Soraya ait pris sa demande de libération en main.

Dans la dernière bande-annonce diffusée par la chaîne, l’ancien cuisinier du Spoon semble rencontrer des problèmes de santé inquiétants. Autant de questions pour lesquelles les réponses vont devoir attendre un peu !