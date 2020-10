Très mauvaise expérience chez le gynécologue, un véritable calvaire de 20 minutes

La situation était pourtant simple pour cette femme puisqu’elle avait un implant contraceptif. Elle souhaitait retirer ce dernier, d’où l’intérêt de se rendre chez le gynécologue pour cette intervention. Malheureusement, rien ne semble s’être déroulé comme elle le souhaitait et elle a eu l’occasion de partager sa mauvaise expérience sur les réseaux sociaux. Elle a réellement vécu 20 minutes de calvaire.

je vais vous raconter ce qui m’est arrivé chez le gynécologue pour mettre en garde chacune d’entre vous afin de ne pas aller n’importe où. Rt pour sensibiliser un maximum de filles 💪🏼 — 🎈kim (@kzlzy_) October 25, 2020

La peur du gynécologue concerne plusieurs femmes

Si certaines ont la phobie des médecins traitants, des opérations chirurgicales, d’autres n’aiment pas le passage chez le gynécologue. Sur Twitter, le 26 octobre dernier, elle partage alors cette expérience qui n’a pas été celle escomptée. Les débuts ont déjà été chaotiques puisqu’elle souhaite être accompagnée de sa mère, mais le praticien aurait été réticent à cette idée lorsqu’elle est arrivée sur place.

Cette patiente décide alors de partager ses raisons concernant le retrait de son implant .

. Elle a pu constater un véritable dérèglement avec notamment des règles pendant près de trois mois.

La patiente évoque même dans son témoignage de l’anémie à cause de plusieurs hémorragies.

Elle motive alors le retrait de son implant, mais le gynécologue aurait spécifié que ce n’était pas une raison.

Je lui dis donc que c’est pour un retrait d’implant, il dégage immédiatement ma mère or que certaines personnes venaient accompagnées et n’était pas dégagé de cette sorte, vient ensuite un calvaire où je me fais rabaisser à chaque parole de ma part et ce n’est que le début — 🎈kim (@kzlzy_) October 25, 2020

Il lui aurait alors répondu qu’elle était finalement « folle » de penser que cet implant pouvait être la cause des règles aussi longues. Malgré les réticences, le gynécologue passe tout de même à l’opération et le pire reste sans doute à venir au vu de ses déclarations. En effet, ce professionnel de la santé a tenté de trouver l’implant dans son bras qu’il aurait à maintes reprises manipulé.

Une anesthésie locale très complexe

Comme vous le savez sans doute, le retrait d’un tel implant peut être effectué avec une anesthésie locale. Toutefois, après un quart d’heure, elle ne fonctionne pas, mais le gynécologue n’aurait pas souhaité attendre, il l’aurait alors opéré sans une anesthésie locale. Sur son compte Twitter, elle précise qu’elle a pu tout ressentir à savoir l’incision, la pince pour écarter la partie de son bras ainsi que la tentative de l’attraper afin de le retirer. Le sang coulait également et le gynécologue ne semblait pas très rassurant pour la patiente.

La patiente révèle qu’elle était en larmes et qu’elle a senti toutes les opérations réalisées par ce gynécologue. Ce calvaire aurait alors perduré pendant près de 20 minutes, qui sont décrites comme « les plus atroces de sa vie ». Quelques jours après cette intervention, les douleurs auraient persisté et elles ont ensuite disparu. Ce n’est malheureusement pas la seule à se plaindre d’un gynécologue, car plusieurs femmes partagent leur mauvaise expérience sur les réseaux sociaux toutes les années.