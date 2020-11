Coronavirus : de nouveaux symptômes dermatologiques apparaissent, faut-il s’inquiéter ?

Vous pouvez souffrir des symptômes qui sont connus pour la grippe comme la fièvre, mais il y a également la grande fatigue, la perte du goût ou encore de l’odorat et désormais, il faut prendre en compte les problèmes dermatologiques. Ce sont des médecins américains qui ont pu attirer l’attention concernant ces manifestations qui ne sont pas très agréables. Il y a désormais l’orteil Covid qui est signalé et ces informations sont officielles puisqu’elles ont été partagées lors du 29e congrès de l’Académie européenne de Dermatologie.

🦠 ALERTE INFO | Quatre nouveaux #symptômes « étranges » du #Covid19 ont été découverts : • L’orteil bleu

• La perte de cheveux

• La surdité

• Le hoquet persistant (Ouest France) #Coronavirus — Conflits France (@ConflitsFrance) November 3, 2020

Des problèmes de peau peuvent persister 60 jours

Les profils sont très différents face au coronavirus, car certains n’ont pas forcément des symptômes très importants. Après 4 ou 5 jours, ils peuvent reprendre une journée normale, mais d’autres sont beaucoup plus fatigués pendant plusieurs semaines. Les médecins du Massachusetts General Hospital révèlent que les problèmes de peau peuvent être identifiés 60 jours après la contamination.

Encore une petite série de pseudo-engelures chez l'enfant. Seul intérêt la thrombose sur une histologie d'une lésion latérale du pied#covid #COVID19 @dermatopoulos https://t.co/OrK5l20mGN — Nicølªs Kluger (@NicoKluger) May 7, 2020

Plusieurs symptômes sont identifiés comme des éruptions cutanées qui pourraient perdurer 7 jours après la contamination .

. D’autres patients ont vu ces manifestations se propager pendant plus d’un mois.

Le coronavirus pourrait alors s’accompagner de papules, de plaques et des patients ont eu ces dernières pendant 70 jours environ.

L’orteil Covid est toutefois le plus impressionnant puisque le pied devient violet avec des lésions plus ou moins importantes.

Un patient selon les médecins a eu ce symptôme pendant près de 130 jours contre en moyenne 60 jours pour les autres. Le pied aurait tendance à se rapprocher d’un lupus pernio ou encore d’une engelure, cela serait clairement très impressionnant.

Des séquelles pour les patients atteints du coronavirus ?

Comme Emmanuel Macron a pu le préciser lors de son interview à la télévision, il n’est jamais bénéfique d’être atteint par le coronavirus. Certaines conséquences peuvent être dramatiques sur le long terme avec de vraies séquelles. Par conséquent, la maladie serait clairement dangereuse pour tout le monde et pas seulement les profils les plus à risque. Certes, le coronavirus a tendance à toucher les personnes de 80 ans en moyenne, mais dans les hôpitaux, des patients beaucoup plus jeunes sont aussi atteints, la vigilance est alors de mise.

Les médecins ont estimé que ces informations venaient alors s’ajouter à la longue liste des effets sur le long terme qui sont liés au coronavirus. De plus, les lésions pour le pied Covid ne concerneraient pas seulement les adultes, car des enfants pourraient aussi être atteints. Il faut donc être vigilant à ces problèmes dermatologiques qui pourraient clairement être des symptômes du coronavirus à surveiller.