Patrick Balkany : une vidéo accablante dévoile son geste déplacé envers une femme

Patrick Balkany revient en force dans l’actualité médiatique. En fin d’année 2019, son incarcération avait beaucoup fait parler, lui qui était jugé pour blanchiment de fraudes fiscales et dissimulation de patrimoine. Il a été jugé en appel à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis.

Mais alors qu’il était incarcéré depuis plusieurs mois, les médias ont relayé une information concernant son état de santé. L’homme politique ne s’alimenterait plus et aurait perdu énormément de poids. Sa femme Isabelle se bat pour le faire sortir, confiant à la presse la grande détresse dans laquelle se trouve son mari.

Patrick Balkany sort de prison

Finalement, les expertises médicales expriment le fait que l’état de santé dans l’ancien maire de Levallois-Perret rend sa détention impossible. Il est donc finalement libéré, et s’affiche visiblement fatigué et abîmé auprès des médias présents sur place.

Les citoyens français regrettent en revanche beaucoup cette libération, eux qui crient à une justice de classes. Qu’un homme riche et blanc puisse s’en sortir de la sorte est une insulte pour eux.

Et Patrick Balkany ne semble pas faire profil bas puisqu’il était l’invité de CNEWS. Dans l’émission, il a parlé des banlieues, expliquant que s’il y avait aujourd’hui en France des zones à problèmes, c’est à cause du laxisme de la justice. Des mots qui ne passent pas auprès des citoyens qui pointent du doigt son culot.

Balkany plastronne sur @CNEWS et fustige le laxisme de la police dans les banlieues. Il a l’air en pleine forme. En pleine santé. On devrait l’y remettre d’urgence pour qu’il termine de purger sa peine. Halte au laxisme de la Justice ! pic.twitter.com/rOSUgO4OE4 — Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) June 23, 2020

La danse de Balkany : la vidéo choque

Dans les rues de Levallois-Perret, Patrick Balkany profitait vraisemblablement de la fête de la musique puisqu’une vidéo le montre dansant et sautillant. En pleine forme, en somme. Ni une ni deux, la vidéo est reprise, partagée. Elle est vue plus de 3 millions de fois sur les réseaux sociaux.

Les internautes s’insurgent. Il paraît en suffisamment bonne santé pour assurer sa peine de prison. Sur Twitter, les twittos n’en reviennent pas de son audace et de sa volonté à se montrer, quand bien même l’opinion public est contre lui.

En plein mouvement #BlackLivesMatter, les internautes pointent d’autant plus du doigt cette justice à deux vitesses.

Une nouvelle vidéo accablante

Sur la première vidéo dévoilée, Patrick Balkany danse seul, entouré de nombreuses personnes qui le regardent (et le filment). Mais une nouvelle vidéo est arrivée sur Twitter et commence à faire le buzz. Patrick Balkany est rejoint par plusieurs personnes qui souhaitent vraisemblablement prendre une photo. Les étreintes sont donc de rigueur. Par la suite, on voit le groupe d’individus commencer à danser.

On y voit l’homme politique avoir les mains sacrément baladeuses envers la femme qui se tient à côté de lui.

Si sa main se pose d’abord sur la taille de la femme, elle descend peu à peu jusqu’à caresser ses fesses. La vidéo est accablante et finalement, l’homme retire sa main, juste avant que la femme en question ne la lui attrape. La vidéo a logiquement fait le buzz (et se rajoute à la précédente, évidemment).

Cet instant où Patrick Balkany vérifie que la dame ne s’est pas fait voler son portefeuille (avec insistance, d’ailleurs..) .. Quel homme 🙏🏼 pic.twitter.com/M0ySVsljzG — Karim HAKKAR (@OlympienBanni) June 22, 2020

Le bad buzz s’amplifie

Patrick Balkany est en tendance sur twitter depuis le début de la journée. Entre ses vidéos compromettantes et son intervention à CNEWS où il est placée en position de victime, les internautes crient au scandale.

Pour résumer, Patrick Balkany a été "victime de la justice" et de l' "extrême violence des réseaux sociaux où s'exprime la rancœur, les méchanceté, la jalousie" J'aimerais avoir le privilège de voler, frauder, détourner, blanchir des millions€ et me faire passer pour la victime pic.twitter.com/7DjOpa5FEv — Paul Barimo (@paulbarimo) June 23, 2020

Ils sont des milliers à relayer les vidéos, les commenter, et montrer à quel point il s’en est bien sorti malgré tout. L’homme politique ne s’est pas fait un ami puisque même JoeyStarr a décidé de partager une vidéo le caricaturant.

On y voit le clip Gangnam Style de Psy modifié, avec la tête de Patrick Balkany apparaissant à la place de celle du chanteur original. Une manière pour le rappeur et acteur de se moquer de la récente danse du mari d’Isabelle.

Patrick Balkany ne s’est pas fait que des amis avec ses récentes interventions. Reste à savoir s’il décidera finalement, étant donné l’ampleur du bad buzz, de prendre du recul et de faire profil bas cette fois-ci. Réponse dans les jours qui viennent, mais une chose est sur : Twitter ne le ratera pas.