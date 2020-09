Jean Castex : de nouvelles restrictions avec le masque ? Voici ses déclarations

Aujourd’hui, lorsque vous devez vous rendre dans un espace clos, il est impératif de porter un masque. Que ce soit dans les cinémas, les commerces ou encore les différentes salles, vous ne pouvez pas faire l’impasse sur cet accessoire indispensable. Dans certaines villes, les maires ont également décidé de l’imposer, c’est le cas par exemple à Strasbourg, à Marseille ou encore à Paris. Jean Castex a répondu à une interview pour le Figaro notamment pour répondre à une question concernant le port du masque.

Jean Castex refuse que les masques soient gratuits pour les élèves mais ça ne le choque pas qu’ils soient gratuits pour les députés qui gagnent 86.400 euros par an… https://t.co/IQ9Tg79gUe — ❗️𝙴𝚗𝙼𝚘𝚍𝚎𝙼𝚊𝚌𝚊𝚛𝚘𝚗™️❗️ (@EnModeMacaron) August 31, 2020

Le masque ne sera pas imposé même face à la grippe

Les vacances d’été se terminent et les premiers maux de l’hiver commencent à se dévoiler en France. Certains sont déjà touchés par un petit rhume à cause des températures qui ne cessent de baisser alors que nous avons vécu une canicule il y a quelques semaines seulement. Toutefois, les symptômes de la grippe et la gastro-entérite ont tendance à se confondre avec ceux du coronavirus. Cela est valable pour les personnes qui sont touchées de manière classique, d’autres peuvent avoir des symptômes beaucoup plus graves avec des difficultés respiratoires.

Jean Castex a pu le répéter comme il l’a fait lors de son allocution la semaine dernier, il faut continuer de vivre .

. Le Premier ministre estime qu’il faut aller à l’école, se divertir ou encore travailler dans une entreprise.

Le bras droit d’Emmanuel Macron révèle que le port du masque est indispensable pour éviter la propagation du virus.

Il rappelle que les gestes barrières sont indispensables, il faut donc se désinfecter les mains à plusieurs reprises au cours de la journée, le port du masque est nécessaire au même titre que la distanciation sociale. Il révèle que c’est contraignant, mais il est impératif de réaliser chacune des tâches pour être certain de se protéger du coronavirus. Les dernières statistiques sont dramatiques, car plusieurs milliers de nouvelles contaminations ont été identifiées. Les habitudes doivent donc être gardées et elles devraient nous suivre pendant assez longtemps, jusqu’à ce qu’un traitement efficace soit développé ou qu’un vaccin soit diffusé.

Le masque sera-t-il imposé pendant l’épidémie de grippe ?

Vous le savez, la fin de l’année, et même le premier trimestre sont souvent la cible d’une épidémie de grippe et de gastro-entérite. Les pédiatres ont conseillé aux parents de réaliser les vaccins notamment pour les enfants afin que les diagnostics soient réalisés avec facilité. C’est aussi le cas pour toutes les personnes vulnérables comme les seniors qui sont invités tous les ans à réaliser ce vaccin afin qu’ils soient le plus protégés. Il ne faut pas oublier que cette épidémie peut être dramatique, voire mortelle. En ce qui concerne le coronavirus, Jean Castex a précisé qu’il ne rendrait pas le masque obligatoire pour tout le monde pendant cette épidémie de grippe.

Cette question a été posée par le journal, mais Jean Castex précise qu’il ne sera pas rendu obligatoire pour la grippe. Il faut toutefois conserver les habitudes, cela permet aussi d’éviter d’autres maladies comme la gastro-entérite. En effet, tous les virus ou encore les maladies avec des germes, la désinfection des mains assez régulièrement au cours de la journée peut être bénéfique. C’est pour cette raison qu’il est préférable de conserver ces habitudes qui peuvent donc être intéressantes en termes d’hygiène et pour limiter la propagation de nombreuses maladies en France que ce soit pour la grippe, la gastro-entérite ou d’autres problèmes de santé.