Les masques désormais obligatoires durant les séances au cinéma !

L’année 2020 est décidément l’année du coronavirus qui aura changé notre mode de vie du tout au tout. Les français se sont tous retrouvés confinés pendant plusieurs semaines. Cette décision, le Gouvernement d’Emmanuel Macron a décidé de la prendre face au nombre de contaminations bien trop élevés. Les morts commençait à se compter en milliers et la situation devenait tragique (la France reste encore un des pays les plus touchés par la crise, même si loin derrière les États-Uni). Les virologues et scientifiques étaient unanimes : un confinement sauverait des vies et empêcherait au virus de continuer à circuler aussi activement dans le pays.

Par la suite, le port du masque a été encouragé, avant d’être rendu obligatoire dans certains lieux publics clos. La situation est encore sur le point de changer aujourd’hui !

Jean Castex annonce la nouvelle mesure concernant les masques

Le 22 juin dernier, les cinémas ont enfin pu rouvrir leurs portes et devaient évidemment respecter les demandes du gouvernement en ce qui concerne la distanciation sociale. Les téléspectateurs ne devaient donc pas s’assoir les uns à côté des autres (à part s’ils viennent ensemble) et une à deux places étaient laissées entre eux.

Le masque était obligatoire dans le hall et lors des déplacements, mais pas une fois que les téléspectateurs étaient installés (tout comme dans les bars et restaurants). Mais tout change désormais ! Face à la recrudescence des cas d’infections, le premier ministre a annoncé les nouvelles mesures. Désormais, le masque est obligatoire durant l’intégralité de la séance !

Les exploitants de salles ne seront certainement pas heureux par cette nouvelle. En effet, les téléspectateurs désertent les cinémas. La fréquentation de 2019 à 2020 a baissé de 80%, une baisse aussi incroyable qu’historique. La cause ? Le peu de nouveauté, mais également la crainte pour beaucoup de se réunir dans un espace clôt. Les personnes âgés, grosse cible des cinémas, font partis des cas à risques et craignent sans doute d’autant plus de sortir de chez elles.

2 milliards consacrés au secteur culturel

Lors de son entretien avec la radio France Inter, le Premier Ministre a expliqué qu’un plan de relance global de 2 milliards allait être consacré au secteur de la culture. Les principaux représentants du secteur seront reçus jeudi et vendredi par Jean Castex lui-même, et la nouvelle ministre de la culture, Roselyne Bachelot.

« Dans le plan de relance, la culture bénéficiera d’une dotation exceptionnelle de deux milliards sur les cents milliards. C’est inédit. Cela veut dire que nous pensons que la culture est une activité économique. Et que s’il y a une spécificité française, c’est que vivre avec le virus, c’est aussi se cultiver avec le virus. »

De quoi calmer quelque peu certains agents du secteur culturel qui ont vivement critiqué le gouvernement pour leur inaction. La culture se meurt en temps normal et le coronavirus n’a pas aidé ! Matt Pokora notamment s’est adressé directement à plusieurs reprises au gouvernement pour leur parler de la situation critique qu’il vit avec ses équipes actuellement.

Toulouse rend obligatoire le masque pour un mois !

La ville de Toulouse a été la première grande ville à rendre obligatoire le port du masque dans toutes ses rues. A partir du 21 août et jusqu’au 21 septembre, les toulousains ne pourront pas sortir de chez eux sans porter un masque (entre 7h et 3h du matin).

La ville du Sud-Ouest a été relativement épargnée par l’épidémie de coronavirus et le maire craint que le nombre de cas infectés continue d’augmenter. Pour protéger les citoyens et ne pas risquer une deuxième vague meurtrière, cette mesure a donc été mise en place.

Cette mesure sera sans doute prise par d’autres villes de France puisque le Gouvernement prévient que le coronavirus chinois circule encore activement dans le pays. Si le confinement est derrière nous, il ne faut pas se relâcher car un deuxième confinement est tout à fait plausible. Emmanuel Macron aurait réfléchit à quatre options différentes si la situation l’oblige à reconfiner le pays.