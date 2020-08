François Fillon : il écope de 5 ans de prison contre trois ans pour sa femme Pénélope à l’issue de leur procès !

Penelope Fillon et son époux à savoir François Fillon ont été au centre d’un procès pour les faits évoqués à savoir des abus de biens sociaux, mais également des détournements de fonds publics.

Depuis le partage des résultats, les réseaux ont eu tendance à s’enflammer puisque l’homme politique ainsi que sa femme sont clairement pointés du doigt.

Il faut noter que le couple a été reconnu coupable, mais également leur suppléant.

L’affaire des emplois fictifs avait fait couler beaucoup d’encre ces dernières années et le tribunal a partagé son verdict.

#Fillon l’audience est ouverte. La présidente entame « le tribunal a été destinataire de deux notes, le tribunal va rendre son jugement » — Salomé Legrand (@Salome_L) June 29, 2020

Qu’est-ce qui est reproché au couple Fillon ?

Il faut savoir que Pénélope Fillon aurait occupé un emploi fictif, elle était donc soupçonnée d’être une collaboratrice alors que François Fillon était un député. L’affaire avait largement été reprise par la presse puisque l’homme politique était largement connu notamment pour avoir été au gouvernement français. Il ne faut pas oublier que le couple a déjà été jugé au mois de mars notamment pour le détournement de fonds publics ainsi que les abus de biens sociaux. Les amendes avaient été demandées en conséquence et des lourdes peines également.

🇫🇷 ALERTE INFO – Le tribunal correctionnel de #Paris refuse la demande de réouverture du procès de François #Fillon. Lui et sa femme sont donc déclarés coupables. (BFMTV) #AffaireFillon — Conflits (@Conflits_FR) June 29, 2020

Le verdict a été annoncé ce lundi 29 juin alors que la France se réveille avec les résultats des élections présidentielles .

. Le tribunal a donc rendu son avis au début de l’après-midi notamment en précisant que Pénélope Fillon n’avait pas effectué de réelles prestations de travail au-delà de quelques tâches.

Rien ne semblait donc motiver cette rémunération, c’est pour cette raison que le verdict a été rendu en conséquence et à l’encontre du couple Fillon.

La présidente selon LCI avait toutefois précisé que la condamnation serait sévère.

Quelles sont les décisions du tribunal ?

A l’encontre de François Fillon, le tribunal aurait demandé une peine de 5 ans de prison avec trois ans de sursis. Une forte amende de 375 000 euros aurait aussi été demandée ainsi qu’une peine d’inéligibilité de 10 ans. Pour Marc Joulaud à savoir le suppléant, le résultat n’est pas aussi fort avec notamment une peine de trois ans avec sursis et une amende de 20 000 euros. La peine d’inéligibilité selon le journal serait de 5 ans. En ce qui concerne Pénélope Fillon, la peine de prison serait de trois ans avec du sursis et une amende de 375 000 euros. Pour la peine d’inéligibilité, le tribunal aurait attribué deux ans. Les trois prévenus avaient été appelés à la barre pour que le verdict soit rendu.

Procès #Fillon : Le tribunal prononce une peine de 5 ans d'emprisonnement dont 3 avec sursis à l'encontre de François Fillon, 375 000 euros d'amendes et une peine d'inéligibilité de 10 ans. — Aurélie Sarrot (@aureliesarrot) June 29, 2020

Le journal partage les propos de la présidente, car selon elle, pendant près de 9 ans, François Fillon aurait mis en place une organisation spécifique dont le but était de détourner la quasi-totalité du profit d’un crédit collaborateur de l’une ou de l’autre des deux assemblées. Le tribunal aurait partagé le montant de ce détournement et il serait supérieur à 67 000 euros par an et 5500 euros par mois. Cela représenterait en tout plus d’un million d’euros, ce qui n’est clairement pas négligeable. Selon le tribunal, « François Fillon a continué à éroder la confiance que lui ont donnée les citoyens ».

#Fillon : Pour le tribunal :

L’enrichissement personnel est conséquent :

– 612.000 pour l’emploi de Penelope Fillon

-46.000 pour les emplois de Marie et Charles Fillon

– 78.000 pour l’emploi à la Revue des deux mondes — Vincent Vantighem (@vvantighem) June 29, 2020

Les trois personnes semblaient être très attentives à l’énonciation des verdicts pour chacune d’entre elles. La présidente aurait également pointé du doigt l’enrichissement personnel du couple Fillon.

Elle ne pouvait ignorer qu’elles commettaient des infractions.

Vous avez donc pu suivre les derniers évènements notamment sur Internet puisque l’affaire a fait couler beaucoup d’encre. Les Français ne s’attendaient pas forcément à découvrir François Fillon dans une telle posture avec son suppléant et sa femme.

En effet, comme avait pu le révéler la présidente, les peines de prison ont été assez lourdes puisque François Fillon a écopé de 5 ans de prison avec bien sûr du sursis. Il faudra désormais attendre pour savoir si l’ancien homme politique sera éventuellement incarcéré. Cette affaire entache quelque peu le monde politique en France, les réactions sur les sites Internet et les réseaux sociaux sont nombreux.