Valérie Lemercier : la sortie de son film sur Céline Dion annulée, elle reçoit ‘des messages de condoléances’

Tous les domaines ont été extrêmement fragilisés plus tôt dans l’année par le confinement de huit semaines décidé par le gouvernement d’Emmanuel Macron. Mais depuis le 11 mai, la vie n’a pas pour autant retrouvé son cours normal pour certains secteurs. De nombreux artistes chanteurs n’ont pas pu assurer leurs concerts et de nombreuses tournées ont été annulées. Du côte du cinéma, les chiffres sont catastrophiques. Entre 50 et 70% de spectateurs en moins par rapport à l’année dernière depuis la réouverture des salles en juin dernier. Et alors que les français commencent à retourner dans les salles obscures, le nouveau confinement vient mettre un nouveau coup d’arrêt.

Le cinéma français va mieux… mais tout s’arrête

Cet été, les cinémas ont souffert. Si Tenet a permis d’enregistrer une belle augmentation de la fréquentation, les chiffres ne sont pas rassurants. Il faut dire que la plupart des gros films ont annulé ou retardé leur date de sortie. Les exploitants de salles étaient, plus tôt dans l’année, très en colère contre Disney lorsque la firme a décidé de finalement sortir son blockbuster Mulan directement sur la plateforme de streaming Disney +. Mais avec plus de 3.2 millions d’entrées pour toutes les séances du 21 au 27 octobre, les salles de cinéma retrouvent des couleurs, sans doute boostées par les vacances de la Toussaint.

En tête, deux films français. Le premier, Adieu les cons (de et avec Albert Dupontel) a enregistré le meilleur démarrage de l’année pour un film français avec un peu plus de 600 000 entrées. Juste derrière, 30 jours Max gagnent un peu de spectateurs en deuxième semaine (515 000) et compte désormais plus d’un million de fans. L’heure était donc au soulagement avec de jolis succès, nationaux en prime. Mais la joie aura été de courte durée : les cinémas vont devoir fermer à nouveau leurs portes puisque le pays se retrouve confiné, pour la deuxième fois.

Aline, le film de Valérie Lemercier devait sortir le 11 novembre

Aline est sans doute l’un des films français les plus attendus de l’année. Valérie Lemercier s’inspire de la vie de Céline Dion pour ce long métrage qui s’annonce spectaculaire et qui est déjà très apprécié par le public qui a eu la chance de le voir lors des avant-premières. Mais tout est terminé pour l’actrice française. J’ai erré chez moi en manteau, j’ai pensé à toutes ces avant-premières joyeuses qu’on a faites avec le film et je me suis dit : ‘Tout ça s’écroule.’ Mais je suis très fataliste » a-t-elle confié au Parisien, en découvrant les mesures prises par le Gouvernement.

« Jeudi dernier, on m’a annoncé qu’il y aurait un durcissement des restrictions sanitaires. J’avais en main le questionnaire des Enfants de la télé pour préparer l’émission que j’étais censée tourner le lendemain et j’ai compris que je ne l’enregistrerais pas ».

Valérie Lemercier aurait aimé que les cinémas restent ouverts

Comme beaucoup de personnes (dont Roselyne Bachelot), Valérie Lemercier aurait aimé que les cinémas bénéficient d’un passe-droit pour accueillir le public. « Je l’aurais aimé parce que dans une salle de cinéma, quand on est tous masqués, que personne n’ouvre la bouche, ce n’est pas comme une fête d’anniversaire où on se passe des verres ou des pétards. (…) Je reçois des messages de condoléances par rapport à mon film, les gens viennent me voir avec des têtes d’enterrement. Mais on est comme tout le monde, même si le milieu du spectacle est très touché« .

On ignore à l’heure actuelle quand le film sortira. Il est très difficile pour les distributeurs de trouver des dates de sortie, car nous ignorons dans quel état se trouvera la France dans plusieurs mois. Il y a encore à peine quelques mois, un nouveau confinement ne semblait aucunement à l’ordre du jour, mais nous subissons actuellement une deuxième vague qui pourrait être plus mortelle encore que la première. Les cinémas doivent donc une nouvelle fois fermer leurs portes, sans savoir quand ils pourront les ouvrir à nouveau.