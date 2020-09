Céline Dion : mais que pense-t-elle du film « Aline » ?

Alice Dieu, vous connaissez ? Non. En fait si, ou presque. C’est le nouveau personnage interprété par Valérie Lemercier qui interprète la vie de Céline Dion de façon libre. Ce n’est pas la première fois que Valérie fait un film libre sur une femme. Son film « Palais Royal » s’inspirait plus que largement de la vie de la princesse de Galles, mais sans le dire ouvertement. Le film avait d’ailleurs été très bien accueilli par la critique. D’ailleurs la grande Catherine Deneuve avait fait une reine plus que crédible dans le film. Dès 2007 Valérie Lemercier indiquait qu’elle allait faire un biopic libre inspiré de la vie de Céline Dion.

Retracer la vie d’un artiste de son vivant

L’exercice est plus que difficile, puisque le film se fait du vivant de l’artiste.En effet, il faut au minimum l’accord de l’artiste. D’autre part, le risque d’une mauvaise publicité de la part de l’artiste concerné existe aussi. Mais ce que fait Valérie Lemercier est une première. Il est vrai que la seule fois où un biopic a été fait alors q’une partie des personnes étaient encore de ce monde, c’était le film sur Queen ou plus précisément sur Freddie Mercury. Et les dissensions entre les deux membres du groupe et la production du film avaient été nombreuses. D’ailleurs l’acteur Sacha Baron Cohen en sait quelque chose. C’est à force de « divergences artistiques » sur le film que l’acteur a jeté l’éponge. Bryan May et Roger Taylor avaient ensuite dit que l’acteur Ben Wishaw avait leur préférence. Mais là aussi la tentative avait avorté. Cette fois-ci c’est le producteur et le réalisateur qui ont des divergences artistiques. Un troisième projet avec Rami Malek verra le jour. Les critiques seront mitigées voire mauvaises. Mais c’est le public qui a eu le dernier mot. En effet, le film a été un succès phénoménal.

Un pari fou de Valérie Lemercier

Les quelques extraits qui ont pu être vu ça et là montrent la comédienne interpréter une Céline Dion absolument bluffante de ressemblance. Il en va d’ailleurs de même pour l’affiche du film. C’est bien Valérie Lemercier qui est sur la photo. Mais il est évident que l’actrice-réalisatrice a placé la barre très haut. De plus, la grande Céline a des fans inconditionnels. Elle fait partie de ces femmes dont on dit qu’elles ont les plus belles voix du monde. De véritables divas, même si Céline Dion est davantage connue pour sa gentillesse que pour ses caprices. La grande canadienne se souvient visiblement de ses origines familiales modestes. De toute façon, quelle que soit l’émission où elle passe, elle est touchante de gentillesse.

Une mega-star

Il ne faut pas oublier que la canadienne est une mega-star, et que sa popularité ne se limite pas aux pays francophones. L’artiste chante en français mais aussi en anglais.La BO de Titanic avait fait un carton. On dit souvent d’elle que c’est l’artiste féminine qui a vendu le plus de disques au monde. En tout cas, c’est celle qui a généré le plus de recettes, selon Forbes. On estime ses ventes à 230 millions de disques. Or, à 52 ans, elle est loin d’avoir fini sa carrière. C’est dire que la québécoise a de l’influence.

Un accueil poli

Céline Dion consultée sur le film, avait fait savoir qu’elle ne s’y opposait pas et qu’elle espérait juste que ce serait bien. Bref la gentillesse de Céline Dion. Par contre, Valérie Lemercier dit avoir eu des échos de ce que la diva pensait réellement. En fait, un des ses collaboratrice avait dit « Céline, vous savez, le passé c’est pas trop son truc ». Et on reconnait bien là la star. Une grande dame qui regarde toujours vers l’avenir.