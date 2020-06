Une célèbre chanteuse fantasme sur Camille Cottin, on vous raconte tout !

Depuis son rôle dans Connasse, Camille Cottin a réussi à percer au cinéma et à la télévision et peut se vanter d'avoir désormais une belle notoriété. Son talent comique certain en fait une actrice appréciée sur laquelle certains se permettent même de fantasmer.

« C’est une place handicapée madame » ; « J’ai des mycoses monsieur« . Pour ceux qui connaissent Connasse, cela fait parti des phrases cultes débitées avec un sens du rythme et de la répartie tout bonnement parfait. Camille Cottin a fait exploser son immense talent pour ce programme court sur Canal Plus qui a rapidement fait le buzz.

Depuis 2013, le visage et la voix de l’actrice sont de plus en plus reconnaissables. Dès 2015, elle tient l’un des rôles principaux de la prestigieuse série Dix pour Cent, et les spectateurs retrouvent très bien son sens aigu du tempo comique. Une vraie et grande actrice française est née, en somme.

Une nouvelle star du cinéma et de la télévision

En plus de se faire une vraie place à la télévision française, Camille Cottin perce également au cinéma. Elle est la star de Connasse, princesse des coeurs, la version long métrage de la série Canal Plus. Le pari est (très) risqué mais le jeu en vaut la chandelle : il totalise 1 199 096 entrées en salle, soit le record pour un film tourné en caméras cachés.

Les critiques sont conquises par l’actrice qui commence à s’imposer dans le registre comique avec une belle aisance. On la reverra notamment dans Larguées (aux côtés de Miou-Miou) où sa prestation fait une nouvelle fois l’unanimité. Surtout, c’est avec Fabrice Luchini (elle le retrouve après avoir partagé avec lui plusieurs scènes dans Dix pour Cent) qu’elle explose dans Le Mystère Henri Pick, petit film faussement policier qui laisse leur place aux acteurs pour briller. Et quelle lumière !

Camille Cottin peut se vanter d’être désormais un fantasme

L’actrice n’hésite pas, notamment dans ses rôles comiques, à mettre en avant un certain tempérament sexy. Son comportement souvent irrévérencieux, cynique et décomplexé la transforme dans les productions qui la mettent en scène en créature terriblement sexuée et sexuelle.

De Dix pour Cent à Mouche, en passant par Connasse, elle joue sur cette identité qui a pu en perturber plus d’un. Ou plus d’une. C’est en tout cas ce qu’a confié une célèbre chanteuse concernant Camille Cottin, et ses mots risquent fort de faire plaisir à la principale intéressée.

Yael Naim se confie et parle de ses fantasmes

C’est lors d’une interview au magasine ELLE que la chanteuse s’est laissée aller à quelques petites confidences indiscrètes. Elle y a en effet dévoilé avoir un « fantasme secret« qui ne sera finalement pas resté secret bien longtemps puisqu’elle le partage avec l’intervieweuse. « Sexuellement, Camille Cottin dans Dix pour cent. Je fantasme plus sur des femmes que des hommes ! » explique la chanteuse, visiblement séduite par l’actrice française.

En couple depuis plus de dix avec David Donatien, Yael Naim ne peut donc plus que fantasmer sur d’autres corps, d’autres visages, d’autres personnalités, et ces fantasmes tournent donc plutôt du côté des femmes.

D’humeur coquine et intime, elle a également parlé de ce qu’elle aime dans les rencontres avec une personne : « J’aime les débuts d’histoire, lorsqu’on est plein d’incertitudes sur ce que veut l’autre, et que l’on fait des découvertes émotionnelles ou physiques. J’adore quand rien n’est acquis« . En couple depuis si longtemps, il est normal pour elle de se rappeler avec nostalgie de ce moment unique où l’autre n’est encore qu’un inconnu.

Camille Cottin : une saison 2 pour Mouche ?

Les fans de l’actrice l’auront retrouvé en 2019 dans Mouche, sur Canal Plus. La série est adaptée de la série anglaise Fleabag, dont le succès à l’étranger est indéniable. Si les français ont regretté que le remake ne s’éloigne pas assez de la version originale, ceux qui ignoraient tout de Fleabag y ont trouvé leur compte. La série est très drôle, piquante, noire et poétique.

Et surtout, Camille Cottin brille encore, parfaite en trentenaire paumée, dépressives et endeuillée, mais toujours armée d’un sens de la répartie aigüe.

Fleabag ayant deux saisons, il est normal de se demander si Mouche en aura également une deuxième. Tout ce que nous pouvons vous dire c’est que des discussions ont eu lieu à ce sujet mais que rien d’officiel n’a été lancé pour le moment. En espérant qu’on reverra très vite la comédienne à l’écran, eux qui sont désormais ouverts !