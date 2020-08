Tony Parker divorce pour la seconde fois. Toutes les informations à découvrir ici !

« Après 9 ans de vie commune durant laquelle nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre fin à cette union ». Tel est le début du communiqué que Tony Parker a rendu public ce jour sur le réseau social Twitter.

Le basketteur n’a pas donné beaucoup de précisions sur cette séparation, il a simplement évoqué le respect de leurs enfants et le souhait de ne pas voir de spéculations et de rumeurs dans la presse.

Le second divorce de la star

Tony Parker n’a décidément pas de chance en amour. Dix ans après son divorce avec la star américaine Eva Longoria, le basketteur est revenu à la même case. Cette fois-ci, pas de presse, pas d’interviews ni de déclarations fracassantes. Celui dont la première épouse s’épanchait encore récemment dans la presse près de 10 ans après leur séparation, veut de la discrétion. Il est vrai que du temps de son union avec la belle texane, Tony et elle formaient l’un des couples les plus glamours d’Hollywood à l’instar de celui formé par d’autres stars comme Brad Pitt et Jennifer Aniston ou plus récemment, le rappeur Kanye West et son épouse, la somptueuse Kim Kardashian. Si comme aujourd’hui peu d’informations avaient filtrées, Eva Longoria avait cependant fustigé l’incapacité de son mari à résister aux jolies femmes. Mais elle ne semble pas lui garder rancune de ses frasques et les SMS torrides qu’elle avait trouvé et que Tony échangeait avec une dénommée Erin semblent oubliés. Mieux, dans sa récente déclaration concernant son divorce, Eva n’a pas hésité à dire qu’elle aimait son ex-mari. Maintenant que Tony divorce, l’actuel mari d’Eva va très certainement un peu plus surveiller sa magnifique épouse.

Qui est Axelle Francine, la seconde épouse de Tony Parker

Axelle Francine est la femme de l’ombre qui a épousé Tony Parker. Elle vivait à New York quand elle a rencontré la star du basket et elle a toujours préféré rester discrète. Titulaire d’un master en journalisme et travaillant pour plusieurs magazines en français et en anglais, la jeune femme a fini par s’installer au Texas, où Tony Parker était la star des Spurs de San Antonio. A partir de ce moment-là, elle s’est occupé de gérer l’image de son mari. Comme elle l’avait confié à Alessandra Sublet dans le documentaire « Tony Parker confidentiel », elle n’a jamais voulu être une « femme de ».

Cette émission avait été tournée durant un peu plus d’une année au sein de la famille, qui semblait heureuse et très soudée. Lors de la diffusion de ce documentaire, ce printemps, rien ne laissait envisager un rapide clap de fin à l’histoire. Aussi ce matin, tout le monde est tombé de haut ce jour en apprenant le second divorce de l’ex-star de la NBA.

La star ne donne aucune indication sur les motifs de leur divorce

Lors de son divorce avec Eva Longoria, cette dernière avait évoqué des divergences inconciliables selon l’expression consacrée. Ce n’est que bien plus tard que l’actrice avait évoqué des infidélités. Cette fois-ci l’ancien basketteur semble avoir pris les devants. Il s’est contenté d’annoncer la rupture du couple sans en évoquer les moindres motifs. Il a également expliqué que son épouse et lui préféraient donner eux-même l’information, plutôt que de prendre le risque de voir naître rumeurs et supputations, forcément préjudiciables pour leurs deux enfants. Celui qui avait également fait une incursion dans la musique a rajouté que leur séparation serait guidée par l’amour qu’ils ont tous les deux pour leurs enfants et qu’ils demandaient à tout un chacun de respecter l’aspect privé de ce divorce.