Tomer Sisley dans une énorme production Netflix pleine de stars, il se fait atomiser sur Twitter

Le cinéma nous offre parfois des films au casting presque irréel tant il est incroyable. Lorsque plusieurs stars se donnent la réplique, c’est un rêve qui devient réalité pour tous les cinéphiles, heureux de voir autant de talents partager le même écran. Le réalisateur Adam Mckay risque bien de marquer l’histoire du cinéma avec son prochain film intitulé Don’t Look Up qui nous promet un casting que nous n’avons encore jamais vu et qui aligne tant de noms prestigieux que cela en donne presque le vertige.

Tomer Sisley aux côtés d’immenses stars internationales

L’annonce a fait grand bruit sur Twitter et on le comprend tout à fait. Nous apprenons en effet aujourd’hui que l’acteur Leonardo Dicaprio (Titanic, The Revenant) donnera la réplique à Meryl Streep (The Hours, La dame de Fer), Jennifer Lawrence (Hunger Games, Happiness Therapy), Cate Blanchett (Le seigneur des Anneaux, We need to talk about Kevin), Rob Morgan (Strangers Thing, La voie de la justice), Timothée Chalamet (Un jour de pluie à New York, Call me by your name) et Jonah Hill (Supergrave, 21 jump street).

Et ce n’est pas tout puisque deux chanteurs sont également annoncés au casting, à savoir Ariana Grande et Kid Cudi. Connaissant le réalisateur, ce n’est guère étonnant. En effet, dans son acclamé The Big Short (oscar du meilleur scénario adapté), le réalisateur / scénariste avait notamment travaillé avec Selena Gomez, qui faisait une savoureuse apparition pour expliquer aux téléspectateurs les CDO Synthétic (voir ci-dessous). Et parmi tous ces noms célèbres se trouve celui de Tomer Sisley. Une excellente nouvelle pour l’acteur qui pourrait voir sa carrière prendre un tout autre tournant. Et pourtant, sur Twitter, le français s’est fait énormément critiquer. On vous explique tout.

Tomer Sisley n’a rien à faire là selon Twitter

C’est un triste constat qui a été fait par certains internautes, consternés par la méchanceté des utilisateurs de Twitter. « Je vois pleins de gens descendre le pauvre Tomer Sisley parce qu’il va jouer dans une grosse prod pour netflix, est-ce qu’un jour en France on va réussir à se réjouir du succès de quelqu’un ou on va continuer à réagir comme des gros cons ? » se lamente une internaute, sans doute surprise par les commentaires. Il faut dire que bon nombre d’utilisateurs du réseau social ne comprennent pas ce que vient faire l’acteur dans cette production si prestigieuse.

Et au lieu de se réjouir, ils se moquent (au mieux) ou ils critiquent violemment l’acteur (au pire). Certains remettent sur le tapis les histoires de plagiat mis en avant par Copy Comics (qui faisait une comparaison entre des textes écrits par des comiques américains et ceux de Tomer Sisley). « Tomer Sisley va copier qui dans le film » demande avec ironie un internaute, tandis qu’un autre explique d’où vient cette haine selon lui : « tu peux te dire que c’est un imposteur et que sa carrière tient sur du plagiat et donc qu’il ne mérite pas d’être dans ce genre de film« .

La violence de Twitter une nouvelle fois pointée du doigt

Il vous suffit de taper le nom et le prénom de l’acteur pour vous rendre compte de toute la méchanceté qu’il reçoit, et qui ne peut évidemment pas être justifiée par cette histoire de plagiat de sketchs. Tomer Sisley peut néanmoins compter sur le soutien d’internautes qui se lamentent de voir un acteur français être à ce point critiqué alors qu’il vit sans doute un des plus grands moments de sa carrière. Dans un monde idéal, les français féliciteraient le comédien pour ce rôle, bien que nous ignorons s’il a beaucoup de scènes dans cette production.

Tomer Sisley s’est en tout cas retrouvé en Tendances sur Twitter avec des milliers de tweets qui le citent. Une chose est sure, l’annonce de sa présence au casting de cette production n’est pas passée inaperçue. Une bonne nouvelle pour Netflix qui espère sans doute attirer des millions de téléspectateurs. Pour savoir si le film est un succès et en connaître plus sur le rôle de Tomer Sisley, il faudra s’armer de patience et attendre quelques mois.